За програмою пільгової іпотеки "єОселя" видано понад 100 кредитів: більшість – для військовослужбовців

У рамках державної програми іпотечного кредитування видано вже 111 пільгових кредитів на суму 147,3 млн грн. Переважну більшість із них отримали військовослужбовці та правоохоронці (майже 91% від усіх виданих позик).

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Загальна кількість заявок від потенційних позичальників, які отримали банки в рамках державної програми іпотечного кредитування "єОселя", складає більше 21 тис. Зокрема:

6 829 заявників мають попереднє позитивне рішення банків. Далі на них чекає підтвердження даних, пошук квартири та підготовка документів.

6 816 заявок банки зараз розглядають.

111 кредитів – уже видано. Переважна більшість із них – для військовослужбовців.

Відповідно до статистики, більшість квартир (78%) українці знаходять на вторинному ринку житла. Тільки 22% беруть кредит на житло від забудовників.

Нагадаємо, у жовтні Уряд запустив програму доступної іпотеки "єОселя", ініційовану президентом України Володимиром Зеленським ще до війни, а нині модернізовану та адаптовану до потреб воєнного часу.

Наразі учасниками програми можуть стати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей, а також такі категорії, що працюють у державному та комунальному секторах: медики, педагоги та науковці.

Для них передбачені максимально пільгові умови позики – кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Програма "єОселя" реалізується Міністерством економіки України спільно з Мінцифри та "Укрфінжитлом". Наразі в програмі беруть участь п'ять банків: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк" та Sky Bank.