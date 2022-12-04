Росія збирає "тіньовий флот" зі старих танкерів для продажу нафти попри санкції, – FT

Росія збирає "тіньовий флот" зі старих танкерів, щоб продавати нафту попри санкції - ЗМІ

Про це пише Financial Times, передає Європейська правда.

Видання, посилаючись на дані суднового брокера Braemar та енергетичної консалтингової компанії Rystad, пише, що впродовж цього року Москва створила "тіньовий флот" із більш ніж сотні старих танкерів: з очевидною метою продавати свою нафту частіше, ніж у минулому, відправляючи її в інші регіони світу.

Експерт брокерської компанії Braemar повідомив, що вік суден здебільшого становить 12-15 років, і найближчими роками вони були б списані на металобрухт.

Можливими пунктами призначення є такі країни, як Китай та Індія. Їхні уряди ще не зайняли публічну позицію щодо обмеження цін на нафту.

Деякі з танкерів приходять із таких країн, як Іран або Венесуела, які також перебувають під санкціями Заходу.

До цього року Німеччина та інші європейські країни були одними з основних покупців російської сировини.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу після тривалих дискусій погодилися встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

Після тривалих переговорів Польщі та країнам Балтії вдалося добитися додаткових умов в рамках механізму обмеження цін на російську нафту, включно із можливістю переглядати ціну кожні два місяці.

Крім того, з 5 грудня набуває чинності ембарго ЄС на переважну більшість імпорту російської нафти, тому гранична ціна буде застосовуватися до покупців за межами регіону.