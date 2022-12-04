Київська, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області завтра повертаються до планових відключень, – ДТЕК

У Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях відзавтра, 5 грудня, повертають графіки планових відключень світла.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Із 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень. Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше, – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, ДТЕК запропонував вручну відключати від світла 750 будинків у Києві, які під’єднані до спільних з об’єктами критичної інфраструктури мереж.