Київська, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області завтра повертаються до планових відключень, – ДТЕК
У Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях відзавтра, 5 грудня, повертають графіки планових відключень світла.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
"Із 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень. Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше, – сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, ДТЕК запропонував вручну відключати від світла 750 будинків у Києві, які під’єднані до спільних з об’єктами критичної інфраструктури мереж.
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