БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
240 0

Київська, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області завтра повертаються до планових відключень, – ДТЕК

свет

У Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях відзавтра, 5 грудня, повертають графіки планових відключень світла.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Із 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень. Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше, – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, ДТЕК запропонував вручну відключати від світла 750 будинків у Києві, які під’єднані до спільних з об’єктами критичної інфраструктури мереж.

Автор: 

Київська область (285) Одеська область (239) Донецька область (191) ДТЕК (1359) відключення світла (599) Дніпропетровська область (254)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 