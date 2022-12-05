Єврокомісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти Росії, його можуть ухвалити 12 грудня

Європейська комісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти РФ, який стосуватиметься фінансових структур.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Європейська комісія сьогодні (4 грудня, – ред.) поінформувала країни-члени ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені", – зазначив він.

Попередньо у новому списку санкцій представлені близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. Новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС ЄС 12 грудня.

Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.