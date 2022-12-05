Суд передав в управління АРМА два підприємства на Івано-Франківщині, які належать росіянам

За клопотанням Державного бюро розслідувань в управління держави передано завод та виробничо-складський комплекс на Івано-Франківщині, власниками яких є громадяни РФ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. квадратних метрів.

Зазначається, що раніше суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 млн грн.

"Слідство встановило, що їх фактичними власниками є громадяни РФ. Вони намагалися приховати це, щоб уникнути конфіскації майна у дохід держави. Росіяни створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств. Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків", – йдеться у повідомленні.

Розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України) триває. Сума таких збитків держбюджету може становити десятки мільйонів гривень.