Україна та ОАЕ оголосили про намір укласти угоду про всеосяжне економічне партнерство

Україна та Об’єднані Арабські Емірати оголосили про намір укласти Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA). Відповідні переговори між країнами вже розпочалися.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, спільну заяву щодо цього підписали міністерка Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зейуді.

"Намір розпочати переговори щодо укладення CEPA підтверджує прихильність двох країн зміцненню двосторонніх економічних зв’язків і розвитку потужних торговельних та інвестиційних потоків між Україною та ОАЕ", – йдеться у повідомленні.

За словами Тані бін Ахмед Аль Зейуді, Україна стала першою європейською державою, з якою ОАЕ мають намір укласти CEPA.

Зазначається, що за результатами 2021 року загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Еміратами склав $1,15 млрд, що є найбільшим показником, якого досягли країни за всю історію двосторонніх торговельно-економічних відносин. А обсяг інвестиції ОАЕ в економіку Україну минулоріч сягнув майже $243,3 млн.

У галузевому розрізі найбільшу частку співробітництва між Україною та ОАЕ займає торгівля агропромисловою продукцією (понад 50%) та металургія (близько 30%). Також надзвичайно перспективним є співробітництво в інфраструктурних проєктах, енергетиці, фармацевтичній промисловості, а також у сфері інновацій, досліджень, розробок та технологій, додали в Мінекономіки.