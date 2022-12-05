У Кремлі заявили про підготовку заходів у відповідь на обмеження ціни на російську нафту

Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмінтрій Пєсков, передає Інтерфакс.



"Рішення (щодо заходів у відповідь з боку РФ, – ред.) готується. Зрозуміло, очевидним є одне. Жодних стель ми визнавати не будемо", – зазначив він, додавши, що обмеження з боку Заходу стануть кроком до дестабілізації світових енергетичних ринків.



Крім того, за його словами, введення "стелі цін" на російську нафту не позначиться на фінансуванні та ході війни в Україні.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу після тривалих дискусій погодилися встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Після тривалих переговорів Польщі та країнам Балтії вдалося добитися додаткових умов в рамках механізму обмеження цін на російську нафту, включно із можливістю переглядати ціну кожні два місяці. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки" та Австралія.

Санкції Євросоюзу проти російської нафти набули чинності 5 грудня.