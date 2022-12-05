У Кремлі заявили про підготовку заходів у відповідь на обмеження ціни на російську нафту
Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмінтрій Пєсков, передає Інтерфакс.
"Рішення (щодо заходів у відповідь з боку РФ, – ред.) готується. Зрозуміло, очевидним є одне. Жодних стель ми визнавати не будемо", – зазначив він, додавши, що обмеження з боку Заходу стануть кроком до дестабілізації світових енергетичних ринків.
Крім того, за його словами, введення "стелі цін" на російську нафту не позначиться на фінансуванні та ході війни в Україні.
Як повідомлялося, країни Євросоюзу після тривалих дискусій погодилися встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Після тривалих переговорів Польщі та країнам Балтії вдалося добитися додаткових умов в рамках механізму обмеження цін на російську нафту, включно із можливістю переглядати ціну кожні два місяці. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки" та Австралія.
Санкції Євросоюзу проти російської нафти набули чинності 5 грудня.
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Він може тіки один - не продавати свою нафту за ціною, яка не влаштовує.
Але тоді питання, що краще, отримати 0, чи отримати 60?
Тим більш що 60 це нормальна ціна, таку десь і закладали в бюджет РФ, більш того, якщо подивитися графіки за останні роки, то дуже часто і тривало нафта коштувала і 30 дол, і 40, і 50, тобто менше ціх 60 дол, тож впринціпі це обмеження особливо не відіграє роль, тим більш, навіть якщо буде стеля 60 дол а на ринку наприклад 80 дол, то покупці стануть в чергу щоб купити за 60 дол, а отже, об'єм продажів компенсує ціну, і загальна сума отриманих мільярдів доларів та євро може ще і зрости.
Але не дивуюся, санкції вони такі, наприклад, турбіни Сименс працюють в Криму, хоча санкції, рубль до 24 лютого був 78 руб дол, зараз 62 руб дол, а гривня без санкцій наче але впала майже в 2 рази, тож, санкції вони такі, дивні.