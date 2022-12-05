Попит на газ у Євросоюзі напередодні зими впав на рекордні 25%, – FT

Країни Європейського Союзу скоротили у листопаді попит на газ на рекордні 25% порівняно із середнім показником за останні п’ять років. Це пов’язують із заходами щодо зниження залежності від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані аналітичної компанії ICIS, передає Forbes.

Відповідно до них, попит на газ у ЄС був на 24% нижчим за середній показник за пʼять років минулого місяця після аналогічного падіння в жовтні.

За даними ICIS, у Німеччині та Італії, двох найбільших країнах-споживачах газу в ЄС, у листопаді попит упав на 23 та 21% відповідно. У Франції та Іспанії він упав більш ніж на одну пʼяту, а в Нідерландах трохи більш ніж на третину.

"Промисловість пропорційно стимулює найбільше скорочення споживання газу, і це є повністю результатом чіткого ринкового ціноутворення", – зазначив провідний європейський газовий аналітик ICIS Том Марцек-Мансер. Він додав, що висока ціна на газ "дестимулює" його використання.

Проте керівники галузі та аналітики попереджають, що без подальшого зниження попиту та збільшення імпорту скрапленого газу брак газу в Європі може зберігатися протягом багатьох років.

Падіння попиту означало, що сховища газу в ЄС у середині листопада були завантажені на 95%, за даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, це близько до рекордно високого рівня. Також допомогли і рекордні притоки СПГ до регіону.

Але холодніша погода в останні тижні збільшила попит, і зараз сховища завантажені приблизно на 93%.

Дані ICIS показали, що Європа та Велика Британія імпортували 11,14 млн тонн СПГ у листопаді, що є рекордним місячним максимумом, і, як очікується, отримають 12,2 млн тонн у грудні.

Росія скоротила постачання газу до Європи після того, як Захід підтримав Україну і запровадив санкції проти Москви за вторгнення, внаслідок цього країни змушені були шукати альтернативні джерела постачання. Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі 25 жовтня погодилися прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію. Серед конкретних рішень запропоновано запровадити "динамічну" межу ціни на газ.