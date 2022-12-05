Forbes: Статки засновників українського стартапу Grammarly за рік зменшилися майже вдвічі – до $2,2 мільярда на кожного

Статки двох засновників українського стартапу Grammarly Максима Литвина та Олексія Шевченка оцінюються у $2,2 млрд на кожного. Ще рік тому їхні статки оцінювали у $4 млрд.

Про це свідчать дані інтерактивного списку Real Time Billionaires Forbes.

Як пише Forbes, наразі Шевченко та Литвин посідають 1322 та 1333 місця у списку найбагатших людей світу. Рік тому вони посідали 728-му сходинку.

Співзасновники першого єдинорога з українським корінням стали доларовими мільярдерами у листопаді 2021 року, коли оцінка Grammarly злетіла до $13 млрд. Частки Шевченка та Литвина на той момент були оцінені у щонайменше $4 млрд кожна.

Компанію Grammarly у 2009 році у Києві заснували українці Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. Вона прибуткова, починаючи з 2011 року. Grammarly розробляє онлайн-платформу для допомоги в ефективній комунікації англійською мовою. Вона охоплює вебредактор, додатки для десктопа, браузерні розширення, мобільні клавіатури, додаток для iPad, надбудову для Microsoft Office, додаток для Windows та Maс, а також SDK для розробників.

Як повідомлялося, українська компанія Grammarly у листопаді 2021 року залучила раунд інвестицій у розмірі $200 млн, що стало найбільшим раундом в історії компанії. Відтак оцінка бізнесу компанії зросла до $13 млрд. Раніше компанія підняла два раунди інвестицій – на $110 млн у 2017 році та ще на $90 млн - у 2019, після чого офіційно стала єдинорогом (компанію оцінили в $1 млрд).