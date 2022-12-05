У Херсоні затримали екскерівника філії банку РФ, який вводив у місті "рубльову зону"

Служба безпеки затримала в Херсоні колишнього керівника російського банку, який вводив у місті "рубльову зону".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "Международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.

"Саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора. Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ", – кажуть в СБУ.

Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування війни проти України.

"Для реалізації проєкту агресор планував використати "досвід" створення розгалуженої мережі російського "расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей. Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку", – йдеться у повідомленні.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови. Своє "робоче місце" облаштував в будівлі захопленого українського державного банку.

Він, зокрема, змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.

Після звільнення Херсону зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.