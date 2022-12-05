"Метінвест" Ахметова витратить $70 мільйонів на достроковий викуп своїх облігацій з дисконтом

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського оголосила тендер на викуп своїх єврооблігацій з погашенням 23 квітня 2023 року на суму до $70 млн за ціною від 70% до 80% від номіналу.

Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Обґрунтуванням запрошення (на тендер) є активне управління термінами погашення боргу групи для згладжування відтоків коштів на обслуговування боргу та зниження нестачі ліквідності у першій половині 2023 року, враховуючи вкрай нестабільне операційне середовище для групи та її дочірніх компаній", – зазначається у повідомленні.

Група підкреслила, що наразі має намір продовжувати обслуговувати свій борг, проте війна в Україні у поєднанні з нестійкими цінами на продукцію "Метінвесту" створюють безпрецедентні проблеми для діяльності.

Компанія уточнила, що в обігу залишаються її єврооблігації-2023 загальною номінальною сумою $168,58 млн, хоча початковий обсяг їхнього випуску становив $944,15 млн.

Конкурентні та неконкурентні заявки на викуп приймаються терміном до вечора 9 грудня, а результати пропозиції будуть оголошені 12 грудня з розрахунками 14 грудня.

"Метінвест" може продовжити терміни пропозиції до кінця дня 23 грудня, однак у цьому випадку викуповуватиме облігації за раніше встановленою під час тендеру ціною мінус ще 3% від номіналу з остаточним оголошенням результатів 28 грудня та розрахунками 29 грудня.

За даними Штутгартської біржі, на даний момент єврооблігації "Метінвесту" котируються за курсом 79,67% від номіналу.

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Як повідомлялося, раніше подібні тендери з дострокового викупу єврооблігацій оголосили енергетичні "дочки" групи СКМ Ріната Ахметова: "ДТЕК ВДЕ" та "ДТЕК Енерго".

Зокрема, компанія Ornex Limited із групи СКМ готова придбати євробонди "ДТЕК ВДЕ", випущені на 325 млн євро під 8,5% із погашенням у 2024 році, на загальну суму до 20 млн євро за ціною до 30% від номіналу. Заявки приймалися до 1 грудня, оголошення результатів планується 5 грудня, а розрахунки – 8 грудня.

Згодом "ДТЕК Енерго" оголосила про готовність DTEK Holdings Limited викупити її євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7-7,5% на загальну суму $50 млн за ціною до 27% від номіналу. Заявки приймаються до вечора 8 грудня, оголошення результатів планується 9 грудня, а розрахунки – 15 грудня.