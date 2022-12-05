Нова ракетна атака Росії: Сумщина залишилась без електроенергії, Одеса – без води і тепла (оновлено)

У понеділок, 5 грудня, Сумська область залишилась без електропостачання внаслідок російських масованих ракетних ударів.

Про це повідомляє регіональний оператор електромереж "Сумиобленерго".

"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", – йдеться у повідомленні.

Водночас міськрада Сум підтверджує знеструмлення по всій території обласного центру.

Своєю чергою одеське підприємство "Інфоксводоканал" повідомляє про знеструмлення всіх насосних станцій у Одесі. За інформацією директора КП "Теплопостачання міста Одеси", наразі всі міські котельні зупинені, їх робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання, повідомляє міськрада Одеси.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин також повідомив про повне відключення електроенергії у місті внаслідок влучання російських ракет у об’єкти енергетичної інфраструктури в сусідніх областях.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що частина міста також опинилася без електроенергії та водопостачання.

"Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ "Міськводоканалу", – написав він у Telegram.

Згодом в НЕК "Укренерго" підтвердили влучання російських ракет по українським об’єктам енергетичної інфраструктури.

"Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі", – йдеться у повідомленні системного оператора.

У "Миколаївобленерго" зазначають, що через можливість ракетного обстрілу по Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень.

Своєю чергою "Черкасиобленерго" повідомляє про спеціальні графіки аварійних відключень у низці районів області.