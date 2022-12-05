ЄБРР виділить 50 мільйонів євро на будівництво житла у Польщі через українських біженців

Європейський банк реконструкції та розвитку надає кредит до 50 млн євро оператору орендного житла в Польщі R4R Poland, також відомому як Resi4Rent.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, кредитні кошти будуть спрямовані на будівництво та експлуатацію портфеля орендних квартир по всій країні в умовах хронічної нестачі житла, що посилюється інфляцією та припливом біженців з України.

Зазначається, що попит на середньострокове та довгострокове житло у Польщі був високим ще до припливу українських біженців. Національний дефіцит житлових одиниць оцінювався в 2-2,5 млн на тлі зростання цін через скорочення пропозиції та інфляції.

Із початку пономасштабної війни в Україні пропозиція житла скоротилася більш ніж удвічі.

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Приблизно з 4 млн українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту в Європейському Союзі (ЄС), близько 1,4 млн перебувають у Польщі. Багато українців у Польщі проживають у орендованих квартирах або у тимчасовому житлі, наданому державою та приватними особами.

Як зазначається, у середньостроковій перспективі ЄБРР також працюватиме з національною та місцевою владою над збільшенням пропозиції доступного державного та приватного житла, у тому числі шляхом розблокування для цієї мети придатних земель, що не використовуються.

Кредитований проєкт R4R підпадає під дію концепції ЄБРР із забезпечення стійкості та засобів для існування, яка спрямована на підтримку України та інших країн, які постраждали від російського вторгнення.

Портфоліо орендних квартир буде зосереджено у містах з великою кількістю українських біженців – Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, Лодзь та Познань.

В даний час Resi4Rent управляє близько 3000 квартир у 11 населених пунктах, деякі з яких уже здані українським сім'ям. У 2023 році компанія планує збільшити пропозицію 1110 одиниць у Варшаві та Вроцлаві, а до 2025 року мати загальний портфель у 10 тис. орендних квартир.

Заснована в 2018 році, Resi4Rent є найбільшою компанією, що працює в польському приватному орендному секторі. Це спільне підприємство Echo Investment, польського забудовника, зареєстрованого на Варшавській фондовій біржі (WSE), якому належить 30% акцій, та провідної міжнародної компанії з управління фондами Griffin Capital Partners, яка контролює 70% акцій.