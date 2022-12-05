БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
329 0

Німеччина виділила 10 мільярдів євро на придбання новітніх винищувачів F-35 у США

f-35,винищувач

Німеччина виділила 10 мільярдів євро на закупівлю 35 винищувачів F-35A Lightning II у США, що відображає обіцянку канцлера Олафа Шольца збільшити витрати на оборону.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи уряду Німеччини.

Кошти надійдуть із спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро, який фінансується за рахунок додаткових запозичень, про створення якого Шольц оголосив невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.

Згідно з документами, постачання літаків заплановані на період з 2026 по 2029 рік. Їх вартість включає ракети класу "повітря-земля" і створення наземної інфраструктури.

Як повідомлялося, уряд Шольца після нападу Росії вирішив, що Німеччина інвестуватиме в оборону більше 2% валового внутрішнього продукту на рік за підтримки спеціального фонду.

Автор: 

Німеччина (1881) зброя (869) США (4870) закупівлі (2604)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 