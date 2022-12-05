Німеччина виділила 10 мільярдів євро на придбання новітніх винищувачів F-35 у США

Німеччина виділила 10 мільярдів євро на закупівлю 35 винищувачів F-35A Lightning II у США, що відображає обіцянку канцлера Олафа Шольца збільшити витрати на оборону.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи уряду Німеччини.

Кошти надійдуть із спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро, який фінансується за рахунок додаткових запозичень, про створення якого Шольц оголосив невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.

Згідно з документами, постачання літаків заплановані на період з 2026 по 2029 рік. Їх вартість включає ракети класу "повітря-земля" і створення наземної інфраструктури.

Як повідомлялося, уряд Шольца після нападу Росії вирішив, що Німеччина інвестуватиме в оборону більше 2% валового внутрішнього продукту на рік за підтримки спеціального фонду.