Ще одна німецька енергетична компанія подала позов проти "Газпрому" через припинення постачання газу

Німецька енергетична група RWE ініціювала арбітраж проти російського "Газпрому" через невиконання контракту на постачання газу.

Представник компанії підтвердив це виданню Handelsblatt.

Видання зауважує, що RWE стала другою німецькою енергетичною компанією, яка вимагає компенсації збитків від "Газпрому". Минулого тижня позов проти російської компанії до арбітражного суду у Стокгольмі подав найбільший німецький імпортер газу Uniper.

І Uniper, і RWE мали довгострокові контракти на постачання газу з "Газпромом". Але з початку вересня російська компанія припинила постачання газу газопроводом "Північний потік-1" до Німеччини. Внаслідок цього, Uniper і RWE вимушені закуповувати газ на світовому ринку за високими цінами, але мають продавати його споживачам на попередніх умовах.

Крім Uniper і RWE, інші європейські імпортери газу також можуть спробувати отримати відшкодування від "Газпрому". Колишня Gazprom Germania, яка зараз належить німецькій державі під назвою Sefe, раніше підтверджувала, що наразі розглядає "існуючі та майбутні претензії через припинення постачання газу".

Як повідомлялося, Uniper вимагатиме в арбітражі від дочірньої компанії "Газпрому" відшкодувати збитки, які вже сягають щонайменше 11,6 млрд євро і продовжать зростати до 2024 року.

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Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову фінансову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

Нагадаємо, у червні найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами.

Росія з початку літа поступово знижувала, а у вересні повністю припинила постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік" нібитао через технічний стан газопроводу. Наприкінці вересня обидві гілки трубопроводу та одна гілка "Північного потоку-2", не введеного в експлуатацію, були пошкоджені внаслідок диверсії.