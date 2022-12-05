Експорт української агарної продукції у листопаді перевищив 7 мільйонів тонн, – УКАБ

У листопаді 2022 року Україні вдалося експортувати 7,2 млн тонн продукції АПК, що на 4% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Як зазначають в асоціації, це гарний показник, враховуючи той фактор, що практично весь листопад були проблеми з функціонуванням "зернового коридору".

У листопаді 2022 року через роботу "зернового коридору" вдалося вивести лише 2,6 млн тонн (для порівняння: у жовтні цей показник становив 4,2 млн тонн). Інший обсяг експортується альтернативними шляхами.

Однак не вся продукція встигла фізично перетнути кордон. Так, багато продукції зараз знаходиться в чергах на виїзд як залізницею, так і автомобільними транспортом, що негативно вплине на показники експорту альтернативними шляхами в наступному місяці.

Щодо структури експорту продукції в листопаді 2022 року, то вона виглядала наступним чином:

зернові культури – 4,7 млн тонн (кукурудза – 54%, пшениця – 38%, ячмінь – 8%). Приріст до показника минулого місяця: +4%;

олійних культур – 1,3 млн тонн (ріпак – 40%, насіння соняшнику – 30% та сої – 29%). Приріст: +10%.

рослинні олії – 515,8 тис. тонн (соняшникова олія – 94%, соєва – 4%). Приріст: +3%.

макухи після вилучення рослинних олій – 341,9 тис. тонн (соняшникова – 88%, соєва – 12%). Приріст: -21%.

Як зазначаэться, проблеми в роботі "зернового коридору", котрі спричинені суттєвими затримками перевірок російською стороною та утворенням черг із суден, змушують знову зосередитися на розвитку альтернативних маршрутів, хоча цей процес і не зупинявся.

"Проте варто врахувати, що вартість логістики альтернативними шляхами в рази перевищує вартість відправки з портів Одеської області. І якраз морський шлях є найбільш економічно доцільний та ефективний на сьогодні", – підкреслили в УКАБ.