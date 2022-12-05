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Новини
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Путін затвердив дефіцитний бюджет Росії на наступні три роки, третина видатків піде на війну

путін

Російський президент Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет РФ на 2023-2025 роки.

Про це свідчить інформація на офіційному російському порталі правової інформації, повідомляє РБК.

Особливістю нового бюджету є підвищені витрати на силовиків та війну в Україні – у 2023 році вони становитимуть понад 9 трлн руб., або 32% від усіх витрат.

Упродовж всіх трьох років бюджет буде дефіцитним. У 2023 році дефіцит запланований на рівні 2,93 трлн рублів або 2% ВВП, до 2025 року він має зменшитися до 1,26 трлн руб. (0,7% ВВП).

Загалом доходи бюджету в 2023 році, як очікується, становитимуть 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), витрати – 29,06 трлн руб. (19,4%). У 2024 році доходи очікуються на рівні 27,24 млрд руб., витрати – на рівні 29,43 трлн руб. Доходи та витрати в 2025 році повинні становити 27,98 трлн і 29,24 трлн руб. відповідно.

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Як повідомлялося, за підсумками листопада бюджет Росії недорахувався запланованих нафтогазових доходів третій місяць підряд. 

З урахуванням падіння інших надходжень до федерального бюджету у жовтні Росія почала витрачати кошти з Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.

Автор: 

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Путінізм базується на найбільш пасивному, байдужому, безiдейному, безiдейнi - головне. Які не мають ні політичних уподобань, ні власної думки. У піраміді почуттів, потреб, згоди і заперечення їх особисті почуття завжди будуть перебувати нижче наказу Начальника.

І з кожним рішенням Путін одночасно промацує пасивну масу, оцінюючи наслідки - чи не зламається його фундамент і чи витримає його. У цьому контексті часткова мобілізація показала, що вона витримає.
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05.12.2022 17:51 Відповісти
У Росії різко зросла кількість повідомлень кредиторів про намір збанкрутувати боржника
- в жовтні поточного року вона збільшилася в 2,4 рази в порівнянні з жовтнем 2021 року,
а в листопаді, в порівнянні з листопадом 2021 року, на 42 відсотки, повідомила в понеділок, 5 грудня, газета "Комерсант" з посиланням на статистику повідомлень про заявлені банкрутства,
основною причиною зростання стане погіршення економічної ситуації і падіння купівельної спроможності росіян.
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05.12.2022 18:06 Відповісти
"Он пока страну не уничтожит - не успокоится" Б. Немцов. Ну й хай знищує, до такого тупізму навіть лідери срср не доходили. Нехай кацапстан зігнеться у найгірших муках
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05.12.2022 19:07 Відповісти
**** з великої букви? Давайте писати Владімір ***** або Підар путін
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05.12.2022 19:27 Відповісти
У ***** стільки часу не буде! сРашка посипеться в 23-му!
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05.12.2022 19:46 Відповісти
***** з великої? Цензор ти ********?
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05.12.2022 20:28 Відповісти
Прочитав статтю і згадав старий анекдот часів Горбачова:
"Сидить кацап за столом і бухає Підбігає до нього дочка:
- Папа! А ты знаешь что водка подорожала?
- Знаю! Ну и что
- Так ты теперь пить менше будешь?
- Нет! Пить буду как и пил! Это вы теперь меньше жрать будете!
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06.12.2022 04:34 Відповісти
сам здихає і хоче якнайбільше з собою вгробити...
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06.12.2022 07:37 Відповісти
у агента НАТО, хйла, всё идёт по плану
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06.12.2022 09:17 Відповісти

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