Путін затвердив дефіцитний бюджет Росії на наступні три роки, третина видатків піде на війну

Російський президент Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет РФ на 2023-2025 роки.

Про це свідчить інформація на офіційному російському порталі правової інформації, повідомляє РБК.

Особливістю нового бюджету є підвищені витрати на силовиків та війну в Україні – у 2023 році вони становитимуть понад 9 трлн руб., або 32% від усіх витрат.

Упродовж всіх трьох років бюджет буде дефіцитним. У 2023 році дефіцит запланований на рівні 2,93 трлн рублів або 2% ВВП, до 2025 року він має зменшитися до 1,26 трлн руб. (0,7% ВВП).

Загалом доходи бюджету в 2023 році, як очікується, становитимуть 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), витрати – 29,06 трлн руб. (19,4%). У 2024 році доходи очікуються на рівні 27,24 млрд руб., витрати – на рівні 29,43 трлн руб. Доходи та витрати в 2025 році повинні становити 27,98 трлн і 29,24 трлн руб. відповідно.

Читайте також: Єврокомісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти Росії, його можуть ухвалити 12 грудня

Як повідомлялося, за підсумками листопада бюджет Росії недорахувався запланованих нафтогазових доходів третій місяць підряд.

З урахуванням падіння інших надходжень до федерального бюджету у жовтні Росія почала витрачати кошти з Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.