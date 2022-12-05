Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за змову на тендері Держекоінспекції на 26 мільйонів

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував дві компанії за змову на торгах, оголошених Державною екологічною інспекцією України.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, йдеться про тендер на технічне переоснащення легкових автомобілів з гібридною силовою установкою.

За результатами торгів переможцем було визнано ТОВ "Артсіті", з яким надалі було укладено договір на загальну суму 35,8 млн грн (з ПДВ). Єдиним конкурентом переможця на тендері було ТОВ "Артмотор".

"Водночас Антимонопольний комітет України встановив, що вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах і таким чином конкуренцію між ними було усунуто", – зазначається у повідомленні.

За це порушення АМКУ оштрафував обидві компанії на загальну суму 25,87 млн грн. Вони також не зможуть брати участь у тендерах протягом найближчих трьох років.

За даними держреєстру, обидві компанії пов’язані із російським бізнесменом Олександром Лалаяном. Він досі вказаний засновником ТОВ "Артмотор", він же був бенефіціаром ТОВ "Артсіті" до 2019 року, зараз ця компанія оформлена на Ларису Атапіну з Харкова.