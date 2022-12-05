"Укравтодор" доплатить 530 мільйонів за ремонт дороги до кордону з Польщею на Львівщині

Служба автомобільних доріг у Львівській області замовила польській компанії Drog-Bud додаткові роботи по ремонту траси Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська вартістю 14,1 мільйонів євро (або 528 мільйонів гривень за поточним курсом).

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

При цьому фірма отримала підряд за переговорною процедурою без відкритих торгів, оскільки йдеться про додаткові роботи, які не були враховані в первісному проєкті.

У 2017 році Львівська служба автодоріг на відкритих торгах розіграла підряд на ремонт цієї дороги за гроші, надані у кредит Польщею на умовах пов’язаної допомоги. Тоді за підряд конкурували чотири польські фірми і контракт зі знижкою 10% від очікуваної вартості виграла Drog-Bud. З нею уклали угоду вартістю 21,5 мільйонів євро.

Умовами передбачалось, що підрядна організація відповідає і за проєктування об’єкта, і за виконання робіт. Потім з’ясувалось, що фінансування затримується – станом на вересень 2022 року було виконано лише 12% запланованих будівельних робіт. Тобто фактично ремонтні роботи по контракту п’ятирічної давнини майже не виконувались і на їх проведення можна було б провести нові відкриті торги.

Однак 22 листопада замовник підвищив вартість робіт за старим контрактом до 28,6 мільйонів євро. А після збільшення ціни первісної угоди з 21,5 млн до 28,6 млн євро скористались нормою українського законодавства про те, що старому підряднику можна по переговорній процедурі віддати новий контракт на додаткові роботи вартістю до 50% від ціни первісної угоди. При цьому завдяки попередньому збільшенню вартості угоди замовник змін укласти новий контракт без проведення тендера не 14,1 млн євро, а не на меншу суму.

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У Польщі Drog-Bud працює на ринку дорожніх робіт з 1998 року, українське представництво у Львові компанія відкрила в 2016 році, коли "Укравтодор" очолив поляк Славомір Новак, якого нині судять за корупцію на батьківщині.

Очільником польської фірми тоді був Здзіслав Новак. В українському представництві "Дрог-буду" працював Тарас Сиротинський, колишній керівник Служби автодоріг Львівщини. У 2020 році він перейшов на посаду радника прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.