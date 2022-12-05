У Міністерстві інфраструктури анонсували запуск електронної черги для вантажівок на кордоні з Польщею

З 12 грудня на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі почне функціонувати "Електронна черга перетину кордону" для вантажних транспортних засобів.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, запуск цієї безкоштовної інформаційно-комунікаційної системи дозволить зменшити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.

"Ключова задача системи розрахувати орієнтовний час перетину кордону. Зважаючи на прогнозовану дату та час прибуття на міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" перевізник може ефективно планувати рейс", – пояснили у міністерстві.

Там нагадали, що пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вважається одним з найбільш завантажених пунктів. Станом на 9:00 понеділка, 5 грудня, у черзі на виїзд з України через цей пункт зібралось 710 вантажівок, а її довжина сягала 12 км.

Проєкт "Електронна черга перетину кордону/єЧерга" реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством автомобільних доріг, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID/UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.