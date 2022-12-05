Німеччина планує збільшити оборонні витрати до рівня НАТО до 2025 року

Німеччина прагне досягти цілі Північноатлантичного альянсу щодо витрачання не менш як 2% ВВП на оборону до 2025 року.

Про це заявив речник федерального канцлера країни Штефен Гебештрайт, передає Європейська правда з посиланням на AFP.

"(Німеччина, – ред.) сповнена рішучості наблизитися до цільового показника у 2%, наскільки це можливо, із тими варіантами, які в нас є, і досягти цільового показника у 2% в цей законодавчий період", – сказав Гебештрайт на пресконференції.

Він застеріг, що мети оборонних витрат не можна досягти "за одну ніч", оскільки існують "європейські правила, яких необхідно дотримуватися", а також проблеми із закупівлями, які необхідно подолати.

"Ми перебуваємо на ринку, де існує великий попит, який значно перевищує пропозицію", – пояснив Гебештрайт і додав, що це призводить до затримок у постачанні озброєнь.

Через кілька днів після повномасштабного російського вторгнення в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення фонду в розмірі 100 млрд євро для посилення військової оборони Німеччини та компенсації десятиліть хронічного недофінансування, але програма наразі так і не запрацювала повністю.

Опозиція й коаліція одноголосно висловлюють нерозуміння того, що за дев'ять місяців, які минули з початку повномасштабної російської агресії в Україні, мало що було зроблено. Аналогічні побоювання ще в жовтні висловлювали представники оборонної промисловості.

Раніше уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль закликала до розробки нового плану закупівель боєприпасів на мільярди євро, щоб вирішити проблему їхньої критичної нестачі.