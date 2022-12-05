За час війни уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах 208 мільярдів, – депозитарій НБУ

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 128,76 млрд грн, $1,45 млрд та 922,6 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 198,96 млрд, $2,09 млрд та 662,6 млн євро.

Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Із квітня до серпня, а також у жовтні та з початку грудня виплати уряду за погашеннями ОВДП перевищували запозичення на внутрішньому борговому ринку. Зокрема, за підсумками першого тижня грудня – на 18,76 млрд грн. Водночас у березні, вересні та листопаді уряд залучив коштів більше, ніж витратив на погашення внутрішніх державних облігацій.

Минулого тижня Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка не змінилася та становить 19,25% річних), а також за військовими облігаціями, номінованими в євро (максимальна ставка зросла до 3% річних). Упродовж дії воєнного стану уряд також збільшував дохідність за всіма доларовими ОВДП (максимальна ставка – 4,5% річних).

Найбільший обсяг цінних паперів, що розміщуються на аукціонах, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Він становить:

16,19 млрд грн, або 17,3% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 28 листопада – 12,77 млрд грн, або 14,2%);

$245,9 млн, або 27,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 28 листопада – $243,7 млн, або 27,1%);

64,5 млн євро, або 14,5% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 28 листопада – 103,4 млн євро, або 36,2%).

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 1,79 млрд грн та $9 млн.

Міністерство фінансів 1 грудня 2022 року здійснило погашення військових ОВДП, номінованих у євро, на суму 494,6 млн євро.