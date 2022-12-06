Нацбанк оштрафував шість фінансових компаній за порушення правил торгівлі валютою

Національний банк України (НБУ) у листопаді оштрафував шість небанківських установ за порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Як повідомляє пресслужба регулятора, ще одній компанії – ТОВ "Нова Пей" – було надано письмове застереження.

Штрафи ж за це порушення отримали:

ТОВ "ФК "Мані Репаблікˮ – штраф у розмірі 10,53 тис. грн;

ТОВ "ФК "Масонˮ – у розмірі 127,1 тис. грн;

ТОВ "ФК "Єдиний простірˮ – у розмірі 9,84 тис. грн;

ТОВ "ФК "Аверсˮ – штраф у розмірі 500 тис. грн;

ПрАТ "УФГˮ – штраф у розмірі 500 тис. грн та письмове застереження;

АТ "Укрпоштаˮ – штраф у розмірі 100 тис. грн.

Крім того, за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів Нацбанк у листопаді застосував до трьох небанківських фінансових установ заходи впливу: