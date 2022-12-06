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Нацбанк оштрафував шість фінансових компаній за порушення правил торгівлі валютою

гривня,курс,валют,долар

Національний банк України (НБУ) у листопаді оштрафував шість небанківських установ за порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Як повідомляє пресслужба регулятора, ще одній компанії – ТОВ "Нова Пей" – було надано письмове застереження.

Штрафи ж за це порушення отримали:

  • ТОВ "ФК "Мані Репаблікˮ – штраф у розмірі 10,53 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Масонˮ – у розмірі 127,1 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Єдиний простірˮ – у розмірі 9,84 тис. грн;
  • ТОВ "ФК "Аверсˮ – штраф у розмірі 500 тис. грн;
  • ПрАТ "УФГˮ – штраф у розмірі 500 тис. грн та письмове застереження;
  • АТ "Укрпоштаˮ – штраф у розмірі 100 тис. грн.

Крім того, за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів Нацбанк у листопаді застосував до трьох небанківських фінансових установ заходи впливу:

  • ПТ "Ломбард Приватˮ – письмове застереження через ненадання інформації на запит Національного банку;
  • ПТ "Ломбард ТОВ "Гарант Капіталˮ, ТОВ "ФК "Пінг-Понгˮ – письмові застереження через невчасне повідомлення про зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального працівника.

Автор: 

валюта (2163) НБУ (9266) обмін валюти (696) штраф (1110)


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