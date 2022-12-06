Перевалка нафти в морських портах Польщі цьогоріч зросла на третину

Обсяги перевалки сирої нафти п’ятьма польськими портами за дев’ять місяців 2022 року зросли на 32%, до 22,1 млн тонн.

Про це свідчать дані Статистичних офісів Поморського та Західно-Поморського воєводств Польщі, передає enkorr.

Найбільше зростання показнику перевалки продемонстрував порт у Гданську, протягом трьох кварталів нафтовий термінал порту прийняв 17,1 млн тонy нафти, це на 44% перевищує показник минулого року за той же період.

У порти Щецин та Свіноуйсьце обсяги постачання нафти зросли відповідно на 32% та 21% й разом склали 3,6 млн тонн.

Зростання морського імпорту нафти зумовлено поступовою відмовою Польщі від переробки російської нафти.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу після тривалих дискусій погодилися встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Після тривалих переговорів Польщі та країнам Балтії вдалося добитися додаткових умов в рамках механізму обмеження цін на російську нафту, включно із можливістю переглядати ціну кожні два місяці. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки" та Австралія.

Крім того, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Після того прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.