Нафта подешевшала до мінімуму з початку року попри обмеження цін для Росії

У вівторок світові ціни на нафту впали до найнижчої позначки з січня, продовжуючи тенденцію до зниження на тлі занепокоєння щодо глобального попиту, яке нівелювало ефект від запровадження обмеження цін на експорт нафти з Росії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent із поставкою в лютому впали на $2,35 або на 2,8% – до $80,33 за барель, що є найнижчим показником з 10 січня, повідомляє Reuters.

Західнотехаська нафта сорту WTI дешевшає на $2,01 або 2,6% – до $74,92 за баррель.

Агентство відзначає, що активність у сфері послуг у Китаї нещодавно дзнищилась шестимісячного мінімуму, а європейські економіки сповільнилися через високу вартість енергії та зростання процентних ставок.

Напередодні, у понеділок, ф'ючерси на нафту зафіксували найбільше денне падіння за останні два тижні після того, як дані про сферу послуг США викликали у інвесторів очікування подальшого підвищення процентних ставок. Водночас рішення про обмеження цін на російську нафту наразі сприяє волатильності на ринках, але безпосередньо на них не вплинуло.

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Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про встановлення обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки".

Після цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.