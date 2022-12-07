Єврокомісія в наступні два роки виділить 13,5 мільярда євро на наукові дослідження та інновації

Європейська Комісія затвердила робочу програму Horizon Europe на 2023-2024 роки, яка передбачає виділення близько 13,5 млрд євро для підтримки дослідників та новаторів у Європі.

Про це йдеться в комюніке Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що йдеться про пошуки "проривних рішень екологічних, енергетичних, цифрових та геополітичних проблем".

"У рамках ширшої дослідницької та інноваційної програми ЄС Horizon Europe вартістю 95,5 млрд євро фінансування на 2023-2024 роки сприятиме досягненню ЄС своїх кліматичних цілей, підвищенню стійкості до зовнішніх впливів та розвитку базових цифрових технологій", – сказано в повідомленні.

У документі зазначається, що також "будуть розглянуті цілеспрямовані дії щодо підтримки України, підвищення економічної стійкості та сприяння стійкому відновленню після пандемії COVID-19".

Як пояснили в Єврокомісії, цільова допомога Україні надається на додаток до 70 млн євро, призначених для спеціальних заходів, які вже розпочалися в 2022 році. Додаткова підтримка передбачає розширення доступу вчених з України до європейських дослідницьких інфраструктур, продовження допомоги українським вченим-медикам, сприяння боротьбі проти кліматичних змін та допомогу в реконструкції кількох українських міст за участю місії ЄС щодо кліматично нейтральних та "розумних" міст.

У комюніке ЄК також зазначається, що на проєкти боротьби зі зміною клімату та цифрової трансформації виділяється понад 42% бюджету робочої програми на 2023-2024 роки – 5,67 млрд євро. Близько 970 млн євро буде інвестовано, "щоб прискорити перехід до чистої енергії відповідно до європейського плану REPowerEU та підвищити енергетичну незалежність Європи".