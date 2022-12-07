Єврокомісія в наступні два роки виділить 13,5 мільярда євро на наукові дослідження та інновації
Європейська Комісія затвердила робочу програму Horizon Europe на 2023-2024 роки, яка передбачає виділення близько 13,5 млрд євро для підтримки дослідників та новаторів у Європі.
Про це йдеться в комюніке Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що йдеться про пошуки "проривних рішень екологічних, енергетичних, цифрових та геополітичних проблем".
"У рамках ширшої дослідницької та інноваційної програми ЄС Horizon Europe вартістю 95,5 млрд євро фінансування на 2023-2024 роки сприятиме досягненню ЄС своїх кліматичних цілей, підвищенню стійкості до зовнішніх впливів та розвитку базових цифрових технологій", – сказано в повідомленні.
У документі зазначається, що також "будуть розглянуті цілеспрямовані дії щодо підтримки України, підвищення економічної стійкості та сприяння стійкому відновленню після пандемії COVID-19".
Як пояснили в Єврокомісії, цільова допомога Україні надається на додаток до 70 млн євро, призначених для спеціальних заходів, які вже розпочалися в 2022 році. Додаткова підтримка передбачає розширення доступу вчених з України до європейських дослідницьких інфраструктур, продовження допомоги українським вченим-медикам, сприяння боротьбі проти кліматичних змін та допомогу в реконструкції кількох українських міст за участю місії ЄС щодо кліматично нейтральних та "розумних" міст.
У комюніке ЄК також зазначається, що на проєкти боротьби зі зміною клімату та цифрової трансформації виділяється понад 42% бюджету робочої програми на 2023-2024 роки – 5,67 млрд євро. Близько 970 млн євро буде інвестовано, "щоб прискорити перехід до чистої енергії відповідно до європейського плану REPowerEU та підвищити енергетичну незалежність Європи".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль