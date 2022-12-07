Німеччина виділить Україні грант на 200 мільйонів євро для підтримки внутрішніх переселенців

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав грантову угоду з німецьким банком розвитку KfW, який передбачає виділення 200 млн євро на підтримку семи мільйонів внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Посольства Німеччини в Україні.

"За допомогою цієї програми ми хочемо ще більше зміцнити соціально-економічну стійкість внутрішньо переміщених осіб і таким чином підготувати для всього українського суспільства кращі основи для економічного розвитку та відбудови", – наголосила амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Загалом у 2022 році у межах німецького співробітництва задля розвитку Україні надано підтримку на суму близько 600 млн євро. Значна частина цього йде на підтримку внутрішньо переміщених осіб або постраждалих від війни громад.

Зазначається, що фінансовий внесок буде сплачено за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку до державного бюджету України та використано для фінансування української програми допомоги внутрішньо переміщеним особам.