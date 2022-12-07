Експорт російського вугілля зріс до майже максимальних значень після послаблення обмежень ЄС

Морський експорт вугілля з Росії повернувся майже до найвищого рівня після того, як Європейський Союз послабив обмеження на транспортування цього товару, полегшивши перенаправлення обсягів до Азії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Kpler.



Відповідно до них, поставки в жовтні становили майже 16,6 млн тонн – трохи нижче за рівень червня, який був найвищим щонайменше з 2017 року.



Євросоюз заборонив імпорт російського вугілля та інших товарів до блоку з 10 серпня. У вересні Європейська комісія випустила переглянуті вказівки, в яких зазначено, що надання послуг, такі як доставка, фінансування та страхування, необхідних для транспортування вугілля та інших продуктів за межами ЄС, має бути дозволено для забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки в усьому світі.



Росія традиційно входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, хоча ця галузь становить лише частину російської економіки.



"Із початку року напрямки доставки вугілля змінилися: Туреччина є одним із ключових факторів успіху Росії, Китай також вніс свій внесок", – повідомив аналітик Kpler Віктор Катона.

Аналіз Kpler базується на даних про коксівне та енергетичне вугілля від портів, брокерів та його аналітичної мережі. Він не включає експорт російського вугілля залізницею.

"Цілком можливо, що роз’яснення ЄС щодо вугільних санкцій зменшило побоювання операторів щодо того, чи зможуть вони транспортувати російське вугілля. Однак ми вважаємо, що підвищення попиту на ринках, чутливих до витрат, швидше за все, є причиною цього зростання", – сказав аналітик міжнародної транспортної організації Bimco Філіпе Гувейя.



Європі, як і раніше, заборонено імпортувати російське вугілля, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти цей товар у треті країни. Продажі російського вугілля в Азію стрімко виросли відразу після вторгнення Москви в Україну, оскільки вона переорієнтувала частину свого європейського експорту, але країна стикається з вищими транспортними витратами, оскільки ці клієнти територіально далеко.



Використання вугілля різко зросло після початку війни, оскільки країни по всьому світу шукають дешевші альтернативи нестабільним цінам на природний газ.