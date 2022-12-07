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Новини
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Експорт російського вугілля зріс до майже максимальних значень після послаблення обмежень ЄС

уголь

Морський експорт вугілля з Росії повернувся майже до найвищого рівня після того, як Європейський Союз послабив обмеження на транспортування цього товару, полегшивши перенаправлення обсягів до Азії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Kpler.

Відповідно до них, поставки в жовтні становили майже 16,6 млн тонн – трохи нижче за рівень червня, який був найвищим щонайменше з 2017 року.

Євросоюз заборонив імпорт російського вугілля та інших товарів до блоку з 10 серпня. У вересні Європейська комісія випустила переглянуті вказівки, в яких зазначено, що надання послуг, такі як доставка, фінансування та страхування, необхідних для транспортування вугілля та інших продуктів за межами ЄС, має бути дозволено для забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки в усьому світі.

Росія традиційно входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, хоча ця галузь становить лише частину російської економіки.

"Із початку року напрямки доставки вугілля змінилися: Туреччина є одним із ключових факторів успіху Росії, Китай також вніс свій внесок", – повідомив аналітик Kpler Віктор Катона.

Аналіз Kpler базується на даних про коксівне та енергетичне вугілля від портів, брокерів та його аналітичної мережі. Він не включає експорт російського вугілля залізницею.

"Цілком можливо, що роз’яснення ЄС щодо вугільних санкцій зменшило побоювання операторів щодо того, чи зможуть вони транспортувати російське вугілля. Однак ми вважаємо, що підвищення попиту на ринках, чутливих до витрат, швидше за все, є причиною цього зростання", – сказав аналітик міжнародної транспортної організації Bimco Філіпе Гувейя.

Європі, як і раніше, заборонено імпортувати російське вугілля, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти цей товар у треті країни. Продажі російського вугілля в Азію стрімко виросли відразу після вторгнення Москви в Україну, оскільки вона переорієнтувала частину свого європейського експорту, але країна стикається з вищими транспортними витратами, оскільки ці клієнти територіально далеко.

Використання вугілля різко зросло після початку війни, оскільки країни по всьому світу шукають дешевші альтернативи нестабільним цінам на природний газ.

Автор: 

росія (14183) експорт (3826) вугілля (1895) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+9
рашка? Чи європейський підарський батальон монако, що не може протягнуть півроку без надприбутків, бо за яхти і ****** маєтки платить треба?
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07.12.2022 12:07
+6
Ну то з такими "санкціями" і такою допомогою нам "заходом" ця війна може тягнутися дуже довго.
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07.12.2022 12:24
+5
Тут немає нічого дивно бо країни Азії не вводили санкції проти Росії.
Той же Китай хоч і має економічні відносини з Україною він не хоче собі шкодити санкціями проти Росії -тому буде купувати паливо з Росії значно за нижчими цінами ніж Росія продавала до Європи.
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07.12.2022 12:12
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рашка шукає способи -- не митьем так катаньєм .
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07.12.2022 11:53 Відповісти
рашка? Чи європейський підарський батальон монако, що не може протягнуть півроку без надприбутків, бо за яхти і ****** маєтки платить треба?
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07.12.2022 12:07 Відповісти
санкціі слабкі, занадто слабкі, непекельні, байден брехло, лендліз на 40млрд. це 5000 ******** нових південнокорейськіх танків ЧорнаПантера2, чи 20000 К1, а не обіцянки. де танки, де літаки. обіцяли в жовтні вже грудень
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07.12.2022 13:06 Відповісти
Тут немає нічого дивно бо країни Азії не вводили санкції проти Росії.
Той же Китай хоч і має економічні відносини з Україною він не хоче собі шкодити санкціями проти Росії -тому буде купувати паливо з Росії значно за нижчими цінами ніж Росія продавала до Європи.
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07.12.2022 12:12 Відповісти
але страхівники ЕВРОПЕЙСЬКІ, ці санкціі фейкові були, за вугілля так точно, коли Трамп у 2019 запровадив санкціі проти путінаького потоку 2 будівництво було припинено повністю. бо боялись. а байден старий імпотент стурбований. вже після сдачі афганістану стало зрозуміло шо щось не так. а коли пердід зняв санкціі с путінського потоку то всі були в шоці, от і хто після цього погане. говорить одне робить друге
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07.12.2022 13:13 Відповісти
Ну то з такими "санкціями" і такою допомогою нам "заходом" ця війна може тягнутися дуже довго.
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07.12.2022 12:24 Відповісти
трампа на них немає, 2019 саме трамп припинив будову північного потіку2 , та й прийшли фейкові демократи 2021 та першим ділом продовжили добудівництво, хоч навіть перша гілка не була завершена. а зараз вони стурбовані, а Лендліз лише на папері хоч обіцяли в жовтні
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07.12.2022 13:00 Відповісти
вони не обіцяли у жовтні. наратив про жовтень - це дезинформація, вкинута "нашими" медіповіями - швецями, аристовичами, піонтковськими, ждановими і подібною мразотою.
вони просто поклали ленд-ліз під ковдру і на всі запитання про нього несуть маячню.
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07.12.2022 13:31 Відповісти
Лендліз - це аренда, за яку треба буде платити та/або віддавати. Спитайте у Сталіна.
Зараз нам допомагають безкоштовно, то єсть - даром, задурно.
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07.12.2022 15:20 Відповісти
росіян є можливістьтреба вибити з теріторіі України ВЖЕ зараз, треба тільки ЗБРОЯ, Ленд ліз на 40 млрд. це еквівалент 5000 танків та 5000 літаків. росію треба перемогти як наймога скоріше а не чекати поки путін здохне за даром. Але нема ні танків ні літаків. Про це говорять військові - ДАЙТЕ ЗБРОЮ та й ми сами все зробимо. демократина чолі з байденом морочать голову та щось там мутять, а люди вмирають. то що робить адміністрація байдена цього замало, вони хочуть щоб війна затягнулася на більш тривалий час проводячи політични експеріменти. Республіканська одміністрація одразу припинила будівництво північногопотоку2, почала давати летальну зброю і це вже 2019рік, поки демократи жували шмарклі. Але прийшов БАЙДЕН та й першим ділом ПРОДОВЖИВ будівництво путінського потоку. хоч навіть перша гілка небула добудована. говорить одне робить інше. старий імпотент. приклад афганістану тому доказ
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08.12.2022 04:53 Відповісти

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