БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Війна
15 834 21

Ексміністр та соратник Путіна захопив землі трьох українських агрохолдингів на окупованій території

ткачов

Російська фірма "Агрокомплекс імені Ткачова" захопила понад 160 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення на території України, які РФ окупувала після вторгнення у лютому.

Про це пише The Wall Street Journal, передає liga.net.

Найбільше постраждав агрохолдинг "Агротон", землі якого розташовані в Луганській області. У нього на користь російської компанії відібрали близько 100 тис. га землі. Також "Агрокомплекс" захопив приблизно 40 тис. га землі холдингу HarvEast і ще 20 тис. га "Нібулону".

Основним акціонером російського "Агрокомплексу ім. Ткачова‎" є ексміністр сільського господарства РФ Олександр Ткачов. Компанія носить ім'я його батька Миколи. Основний бізнес родини Ткачова розміщено у Краснодарському краї Росії, але в червні 2022 року він також придбав активи кримського агрохолдингу "Дружба народів", який до 2017 року належав українському холдингу МХП.

Видання називає Ткачова членом російської бізнесової та політичної еліти, близьким соратником президента РФ Владіміра Путіна.

Як губернатор Краснодарського краю, свого часу Ткачов брав активну участь у підготовці Росії до проведення зимової Олімпіади 2014 року. Після цього його перевели на роботу до Москви, де він до 2018 року обіймав посаду міністра сільського господарства.

Він був одним із перших, хто висловив підтримку російському окупаційному керівництву Криму 2014 року. Пізніше був нагороджений за це медаллю "За звільнення Криму".

Автор: 

аграрії (1312) росія (14183)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+16
Отдаст все что взял а получит полтора на два.
показати весь коментар
07.12.2022 13:06
+9
Зрозуміло, що метою рашистів є не тільки знищення України й українців, а й загарбання родючої української землі, щоб керувати людством вже через загрозу голоду, оскільки попередній план "енергетичної наддержави" і покарання Європи холодною зимою провалився.
показати весь коментар
07.12.2022 13:15
+8
Неудивлюсь, если русня как фашисты будут чернозем вогонами скоро вывозить.
показати весь коментар
07.12.2022 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отдаст все что взял а получит полтора на два.
показати весь коментар
07.12.2022 13:06 Відповісти
Це точно...
показати весь коментар
07.12.2022 13:50 Відповісти
Тільки ці кацапи не розуміють що всьому є почато і кінець.
В Херсоні пройшов референдум (РОССИЯ НАВСЕГДА) А сталося не так як гадалося.
Чому Росія хоче переговорів? Щоб закріпити за собою захоплені території. Тому переговори і не ведуться.
І де буде та компанія коли звільнять від рашистів територію? Втечуть до Росії
показати весь коментар
07.12.2022 13:10 Відповісти
Неудивлюсь, если русня как фашисты будут чернозем вогонами скоро вывозить.
показати весь коментар
07.12.2022 13:13 Відповісти
Вряд ли. Дохляков не хотят вывозить а вот предприятия и стиралки то да.
показати весь коментар
07.12.2022 13:16 Відповісти
Вы еще больше удивитесь когда узнаете, что самые большие и жирные черноземы в мире как раз не в Украине, а в росии. И не где нибудь, а в Сибири, в Краснояоском крае. До четырех метров толщиной.
Но не освоили. И даже не пытаются.
Зачем им свои черноземы, если соседские еще не захвачены.
показати весь коментар
07.12.2022 13:23 Відповісти
"До четырех метров толщиной" - уменьш осетра! (с) анекдот
показати весь коментар
07.12.2022 14:57 Відповісти
Не муди, Полиграфыч.
Пишу о том, что знаю. На юге Красноярского края, в его степной части, огромные непаханные черноземы и в некоторых местах толщиной доходят до четырех метров.
показати весь коментар
07.12.2022 15:12 Відповісти
Зрозуміло, що метою рашистів є не тільки знищення України й українців, а й загарбання родючої української землі, щоб керувати людством вже через загрозу голоду, оскільки попередній план "енергетичної наддержави" і покарання Європи холодною зимою провалився.
показати весь коментар
07.12.2022 13:15 Відповісти
скромність ткачева дивує, назвав своє ОПГ іменем себе, ну і кончене
показати весь коментар
07.12.2022 13:18 Відповісти
..якщо у Срачова ще є залишки мозку, то він вже не радий, що зв'язався хйлом та його колегами-пєтухами
показати весь коментар
07.12.2022 13:22 Відповісти
Освободил все таки!
показати весь коментар
07.12.2022 13:23 Відповісти
А що до санкцій стосовно цього опудала? Чи воно теж меценат і наше крадене збіжжя голодуючим мавпам поставляє?
показати весь коментар
07.12.2022 13:46 Відповісти
А где уголовное дело на него? Это же грабеж украинских земель в чистом виде. А этот хмырь сто пудово по заграницам с своими родственниками катается.
показати весь коментар
07.12.2022 14:16 Відповісти
Тут є цікаве питання до наших гнид. З 2014 Крим окупований рашкою а хто ж ця українська гнида холдинга МХП ?.... "але в червні 2022 року він також придбав активи кримського агрохолдингу "Дружба народів", який до 2017 року належав українському холдингу МХП." Джерело: https://biz.censor.net/n3385469
показати весь коментар
07.12.2022 14:48 Відповісти
"всех ограбим, всех уб.ем, будет все, как ви любите", то ж не спокушайтеся більше іноземними назвами, типу бізнесмен, холдінг, корпорація, ще щось, бо під цими назвами може ховатися мафія, особливо коли володіють цим олігархи, та ще й русскіє.
показати весь коментар
07.12.2022 15:43 Відповісти
о, вже і кубанські кацакі підгрібають під себе українську земельку ...
показати весь коментар
07.12.2022 16:13 Відповісти
Німцям теж подобались родючі українські черноземи. Багато їх наїлося нашею земелькою досхочу - і понині там лежать.
показати весь коментар
07.12.2022 17:43 Відповісти
"зібрав урожай" називається, але сіяти озимину точно не буде. Добре хоч признався, лишні доказ на відшкодування заподіяної шкоди.
показати весь коментар
07.12.2022 20:06 Відповісти
Там вже раді що їм роботу дали?
показати весь коментар
08.12.2022 06:00 Відповісти
от злодюги!
показати весь коментар
08.12.2022 09:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 