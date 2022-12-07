Ексміністр та соратник Путіна захопив землі трьох українських агрохолдингів на окупованій території

Російська фірма "Агрокомплекс імені Ткачова" захопила понад 160 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення на території України, які РФ окупувала після вторгнення у лютому.

Про це пише The Wall Street Journal, передає liga.net.

Найбільше постраждав агрохолдинг "Агротон", землі якого розташовані в Луганській області. У нього на користь російської компанії відібрали близько 100 тис. га землі. Також "Агрокомплекс" захопив приблизно 40 тис. га землі холдингу HarvEast і ще 20 тис. га "Нібулону".

Основним акціонером російського "Агрокомплексу ім. Ткачова‎" є ексміністр сільського господарства РФ Олександр Ткачов. Компанія носить ім'я його батька Миколи. Основний бізнес родини Ткачова розміщено у Краснодарському краї Росії, але в червні 2022 року він також придбав активи кримського агрохолдингу "Дружба народів", який до 2017 року належав українському холдингу МХП.

Видання називає Ткачова членом російської бізнесової та політичної еліти, близьким соратником президента РФ Владіміра Путіна.

Як губернатор Краснодарського краю, свого часу Ткачов брав активну участь у підготовці Росії до проведення зимової Олімпіади 2014 року. Після цього його перевели на роботу до Москви, де він до 2018 року обіймав посаду міністра сільського господарства.

Він був одним із перших, хто висловив підтримку російському окупаційному керівництву Криму 2014 року. Пізніше був нагороджений за це медаллю "За звільнення Криму".