"Фейкові новини": Орбан заперечує блокування Угорщиною допомоги ЄС Україні на 18 мільярдів євро

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна не накладала вето на новий пакет макрофінансової допомоги України на 18 млрд євро. Водночас Орбан продовжує наполягати на запропонованому ним альтернативному механізмі надання допомоги, який суперечить позиції Єврокомісії та Європарламенту.

За його словами, Будапешт готовий надати Києву допомогу "на двосторонній основі", написав Орбан у Twitter.

"Сьогоднішні новини (6 грудня, – ред.) стосувалися того, що Угорщина наклала вето на фінансову допомогу Україні. Це фейкові новини. Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. Жодного вето, жодного шантажу", – заявив угорський прем’єр.



Орбан додав, що його країна хоче переконати ЄС, що "спільний борг Євросоюзу не є рішенням".

"Ми уявляємо інше майбутнє для Європи. Побудоване на сильних державах-членах, а не на величезній купі спільних боргів", – підсумував він.

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився проти ухвалення Європейською радою законодавчих поправок, які б дозволили виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро "макрофінансової допомоги плюс".

Як повідомлялося, 9 листопада Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни. У Єврокомісії вважають, що ця стабільна та регулярна фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які, за оцінками української влади та МВФ, становлять від 3 до 4 млрд євро на місяць.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що не підтримає пропозицію Єврокомісії про виділення макрофінансової допомоги Україні у 2023 році на загальну суму до 18 млрд євро. На думку Орбана, замість допомоги від ЄС допомогу Україні можуть надавати окремі країни Євросоюзу. Таким чином, пропонуючи альтернативний механізм виділення коштів, Угорщина може заблокувати фінансування України з боку ЄС.