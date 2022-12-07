Із одеських портів у межах "зернової угоди" вийшли ще чотири судна

У межах "зернової ініціативи" із портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що серед них, зокрема, балкер Sugar з 37,5 тис. тонн олії для Індії.

Наразі в одеських портах під обробкою перебувають 20 суден. На них завантажують 613,2 тис. тонн української агропродукції.

Крім того, "зерновим коридором" рухаються 3 судна під завантаження 162,4 тис. тонн агропродукції.

Загалом, із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Нагадаємо, угоди про створення "зернового коридору" були підписані 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Строк дії домовленостей сплив 19 листопада.

Утім, "зернову угоду" було продовжено на чотири місяці. Гарантами виконання угоди залишилися ООН та Туреччина. Продовження угоди підтвердило також російське МЗС.