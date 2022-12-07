Із одеських портів у межах "зернової угоди" вийшли ще чотири судна
У межах "зернової ініціативи" із портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зазначається, що серед них, зокрема, балкер Sugar з 37,5 тис. тонн олії для Індії.
Наразі в одеських портах під обробкою перебувають 20 суден. На них завантажують 613,2 тис. тонн української агропродукції.
Крім того, "зерновим коридором" рухаються 3 судна під завантаження 162,4 тис. тонн агропродукції.
Загалом, із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.
Нагадаємо, угоди про створення "зернового коридору" були підписані 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Строк дії домовленостей сплив 19 листопада.
Утім, "зернову угоду" було продовжено на чотири місяці. Гарантами виконання угоди залишилися ООН та Туреччина. Продовження угоди підтвердило також російське МЗС.
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Ну, хорошо. Сделали жест доброй воли- отправили ( по дешовке) часть зерна в Африку.
Потом больше. Затем еще больше.
турция при деле/ свой процент имеет с каждого корабля.
Европа аплодирует.
Вроде все довольны.
А В Украине, что бездонная бочка?
Такая богатая страна, что может раздавать свои ресурсы?
Ведь идет Война.
Все ресурсы должны быть сконцентрированы исходя из соображений Победы и Безопасности Украины.
Продовольствие как и оружие это один из главных ресурсов.
Война еще не закончена. Враг НЕ разбит.
Какая тут «стратегия»?
Не хотелось бы думать, что это интересы отдельных бизнес групп.
Что это компания как была раньше в Украине по вывозу леса кругляка в Европу.