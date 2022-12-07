БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
140 2

Проблеми з електроенергією не вплинуть на ціни на продукти харчування, – Мінагрополітики

продукти

Перебої з електропостачанням суттєво не вплинуть на вартість продуктів харчування та не спровокують дефіциту на них.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив у ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє персслужба міністерства.

"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше", – запевнив заступник міністра.

Він додав, що багато альтернативних джерел електроенергії, зокрема, генераторів, вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами.

Висоцький нагадав, що в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована на внутрішній ринок.

Автор: 

інфляція (711) продукти (734) ціни (3442) електроенергія (4235)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перебої з електропостачанням суттєво не вплинуть на вартість........ угу, як вибір паяца не вплинув на смертність в Україні.
показати весь коментар
07.12.2022 21:45 Відповісти
Вони усі так впевнено брешуть, що уже самі вірять у те що брешуть...
показати весь коментар
26.01.2023 12:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 