Проблеми з електроенергією не вплинуть на ціни на продукти харчування, – Мінагрополітики
Перебої з електропостачанням суттєво не вплинуть на вартість продуктів харчування та не спровокують дефіциту на них.
Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив у ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє персслужба міністерства.
"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше", – запевнив заступник міністра.
Він додав, що багато альтернативних джерел електроенергії, зокрема, генераторів, вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами.
Висоцький нагадав, що в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована на внутрішній ринок.
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