Голова "Нафтогазу" сподівається на формування наглядової ради компанії у січні наступного року

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розраховує на формування наглядової ради компанії наприкінці січня 2023 року.

Про це він повідомив під час організованої ЄБРР дискусії щодо стабілізації та відновлення України, передає Інтерфакс-Україна.



"Відновлення довіри є моїм ключовим завданням. Це пов'язано з перезапуском роботи наглядової ради, яку планується створити до кінця січня", – зазначив він.



За словами Чернишова, наявність наглядової ради покращить прозорість і керованість роботи правління "Нафтогазу".

Як повідомлялося, у вересні 2021 року всі три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" подали у відставку, звинувативши голову правління компанії Юрія Вітренка в ігноруванні рішень наглядової ради. Незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" були його глава Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо ван дер Гейден. Представниками уряду в наглядовій раді були Юлія Ковалів і Наталя Бойко, їх повноваження закінчувалися в 2022 році.

Разом із незалежними членами наглядової ради у відставку пішли члени правління компанії Отто Ватерландер (головний виконавчий директор з транформації) та Петер ван Дріл (фінансовий директор).

Наприкінці листопада минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що наглядова рада НАК "Нафтогаз України" буде сформована до кінця 2021 року, однак її призначення відклали.

У період відсутності наглядової ради частину його функцій виконує Кабінет міністрів у межах зборів акціонерів, затверджуючи необхідні рішення. Уже 4 листопада цього року Кабінет міністрів доручив розпочати новий конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".