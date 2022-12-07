Кабмін визначив єдиний перелік окупованих і постраждалих внаслідок бойових дій територій
Кабінет міністрів визначив механізм формування єдиного для всіх переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані РФ.
Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду 6 грудня, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Відтепер єдиним джерелом інформації про такі території є наказ Мінреінтеграції, погоджений Міноборони та сформований на підставі пропозицій обласних військових адміністрацій", – зазначається у повідомленні.
Наразі діє перелік, затверджений наказом Мінреінтеграції №75. У міністерстві пояснили, що він створювався для забезпечення виплат ВПО, але його почали використовувати й в інших цілях. Зокрема, наявність громади в переліку могла стати підставою для обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.
З огляду на це, Мінреінтеграції доручено розробити перелік, який забезпечить єдність адміністративної практики та цілісність державної політики.
Новий перелік передбачає дві градації ведення бойових дій на території: активні та можливі. Також він містить окремий список окупованих територій. До нього також додано графу з датою початку та завершення бойових дій та тимчасової окупації. Новий перелік буде масштабуватись до рівня окремих населених пунктів, а не громад, як це є зараз.
"Такий принцип формування переліку дозволить більш ефективно вирішувати питання відновлення доступу до реєстрів. А також додасть гнучкості при визначенні належності чи неналежності певної території до тимчасово окупованих", – зазначається у повідомленні.
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