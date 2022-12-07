Україна отримала 2,2 мільярда доходу від арештованих російських та білоруських активів

Арештоване співробітниками Бюро економічної безпеки майно РФ та Білорусі вже приносить дохід українській державі. Зокрема, йдеться про рухомий склад та товарно-матеріальні цінності.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що АТ "Укрзалізниця" отримало 1,3 млрд грн доходу від комерційного використання арештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали російським та білоруським компаніям.

Крім того, нещодавно Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало чергову партію арештованого аміаку. Наразі вже продано три такі партії на загальну суму понад 910 млн грн.

"Таким чином, держава вже отримала понад 2,2 млрд грн доходів завдяки арештованим БЕБ активам РФ та РБ", – йдеться у повідомленні.

Як пояснили у відомстві, згадані активи – вагони в кількості 17 800 та понад 42 тис. тонн аміаку були вилучені та арештовані детективами БЕБ у підприємств, що прямо або опосередковано пов’язані з компаніями або громадянами Росії та Білорусі.