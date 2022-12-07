Чеська фінансова група PPF оцінила збитки через продаж бізнесу в Росії у 900 мільйонів євро

Чеська інвестиційна група PPF продала свої активи в Росії за 531 млн євро, внаслідок цього загальні збитки складуть 900 млн євро.

Про це йдеться у фінансовому звіті PPF Group.

За даними компанії, активи її колишнього російського банку становили 3,76 мільярда євро.

Як повідомлялося, на початку вересня чеська інвестиційно-фінансова група PPF Group і її дочірня компанія Home Credit завершили продаж свого російського банку Home Credit&Finance Bank ("ХКФ-банк"), до складу якого входили інші дочірні компанії.

Російський "ХКФ-банк" за обсягом роздрібного портфеля входив у топ-15 (213,5 млрд руб.) серед російських банків. За підсумками 2021 року за розміром активів банк перебував на 30 місці в РФ (300 млрд руб.). У банківської групи 36 млн клієнтів. Чистий прибуток за МСФЗ за підсумками минулого року склав 15,4 млрд руб.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чеські власники "ХКФ-банку" прийняли принципове рішення про вихід з російських активів.