Верховний суд Франції підтвердив рішення про стягнення з Росії $1,1 мільярда на користь "Ощадбанку"

Верховний суд Франції підтвердив рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з Росії $1,1 мільярда на користь державного "Ощадбанку" за захоплення активів в окупованому Криму.

Про це заступниця міністра юстиції Ірина Мудра повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з РФ на користь "Ощадбанку" $1,1 мільярда плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації (близько $100 тисяч щоденно)", – написала вона.

Заступниця міністра зауважила, що обсяг позовної заяви "Ощадбанку" проти Росії з усіма додатками становив понад 30 тис. аркушів.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Парижа 30 березня 2021 року підтримав позицію Міністерства юстиції РФ про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського "Ощадбанку" на $1,3 млрд. Зокрема, суд погодився з аргументами російської сторони, що кримські відділення "Ощадбанку" були створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, у зв'язку з чим вони не підпадають під дію Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій між Україною та РФ.

"Ощадбанк" у жовтні 2021 року подав до касаційного суду Франції заяву про апеляційне заперечення рішення Апеляційного суду Парижа про відсутність у арбітражу юрисдикції у справі щодо відшкодування українському банку $1,3 млрд збитків від тимчасової окупації Криму

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Нагадаємо, у листопаді 2018 року міжнародний арбітраж у Парижі ухвалив стягнути з Росії $1,3 млрд за позовом "Ощадбанку". Крім того, російська сторона повинна буде виплатити відсотки, які нараховуватимуться на цю суму, допоки позовні вимоги не погасять повністю.

17 липня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу (Париж) про стягнення $1,3 млрд, а також відсотків із РФ як компенсацію за експропріацію активів банку в Криму.

"Ощадбанк" звернувся до міжнародного суду у серпні 2016 року. У банку вважали, що після приєднання Криму до Росії втратили активи на суму понад $1 млрд.

"Ощадбанк" засновано у 1991 роцы. Його єдиним власником є держава.