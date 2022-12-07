Україна може отримати $3,4 мільярда з фонду країн НАТО для Афганістану, – ЗМІ

Україна може отримати додаткові кошти внаслідок перерозподілу фонду, створеного країнами НАТО для підтримки армії Афганістану.

За даними видання Politico, країни НАТО готові розглянути можливість перерозподілу $3,4 млрд у цьому трастовому фонді, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Джерела видання зауважують, що ця ініціатива загалом не викликає суперечок серед керівництва країн Альянсу.

Очікується, що ці кошти зможуть у короткочасній перспективі вирішити питання допомоги Україні на тлі високої інфляції та зростання цін на енергоносії в Європі, а також послабити внутрішню напругу НАТО на вирішальному етапі війни.

Джерело видання вказало, що чиновники НАТО більше місяця обговорювали можливість використання афганських коштів для України, зокрема під час жовтневої зустрічі у Брюсселі.

Фонд зараз заморожений, але альянс працює над розробкою механізму повернення чи перенаправлення коштів. При цьому кожна країна сама має вирішити долю грошей. Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини чи всіх коштів для України.