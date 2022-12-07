У Євросоюзі закликали зробити більш чіткі винятки із санкцій для російського продовольства та добрив, – FT

Ряд країн Євросоюзу закликають Брюссель скоригувати санкції проти Росії, зокрема, чіткіше позначити винятки для постачання російського зерна та добрив.

Про це пише Financial Times із посиланням на документ, що потрапив у розпорядження видання, передає Інтерфакс-Україна.

"Німеччина, Франція та Нідерланди – серед країн, які закликають Єврокомісію внести поправки, що уточнюють санкції щодо експорту російського продовольства", – повідомляє FT.

Зазначається, що Іспанія, Бельгія та Португалія також беруть участь у ініціативі.

"Нинішня правова ситуація викликає критику щодо того, що санкції насправді перешкоджають торгівлі продовольством та добривами", – наводить видання витягу з документа.

Держави-члени ЄС, які склали документ, вимагають внести до положень щодо санкцій, введених проти Росії, чітку пропозицію, яка б звільняла від обмежувальних заходів "кошти або економічні ресурси, які суворо необхідні для придбання, імпорту, експорту або транспортування сільськогосподарських та харчових продуктів, включно з пшеницею та добривами".

У документі наголошується, що постачання іноді затримують у європейських портах довше, ніж потрібно, тому що компанії побоюються мати справу з російськими організаціями, що належать особам, які перебувають під санкціями.

"Фінансові установи, страховики, перевізники та оптовики неохоче беруть участь у комерційних операціях з експорту російського продовольства та добрив, що створює перебої в ланцюжках поставок", – інформує FT.

За словами неназваного європейського дипломата, були випадки, коли вантажі застрягли "у підвішеному стані" у портах на кілька тижнів.

Згідно з позицією низки країн ЄС, наразі склалася "небажана ситуація", коли ЄС виявився суворішим щодо торгівлі продовольством, ніж США та Велика Британія.

"Це здається протиріччям у політиці ЄС щодо продовольчої безпеки", – йдеться в документі.

Зі свого боку представник ЄС заявив, що існують рекомендації Брюсселя, згідно з якими поставки російських добрив до країн, що не входять до ЄС, дозволені.

"Якщо треті країни хочуть купувати російські добрива, немає санкцій ЄС, які б це забороняли. Фактично російський експорт добрив до третіх країн не зменшився", – сказав співрозмовник.

Напередодні FT із посиланням на джерела повідомила, що в ЄС сподіваються обговорити новий пакет санкцій найближчими днями та погодити його до кінця наступного тижня. Видання зазначає, що деякі держави-члени хочуть внести саме до цього пакету санкцій поправки щодо експорту продовольства та добрив.