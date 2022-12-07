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"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає щоденний поїзд між Ужгородом та Кам’янцем-Подільським

ужгород

"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає щоденне курсування поїзду 81/140 Ужгород – Кам’янець-Подільський.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 та прибуватиме до Кам‘янця-Подільського о 08:46.

У зворотному напрямку, з Кам‘янця-Подільського, поїзд відправлятиметься о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.

"Цей поїзд вперше надасть зручне туристичне сполучення між Закарпаттям та столицею подільських фортець, і ми закликаємо не втрачати можливість хоч трохи відпочити й заразом підтримати українську туристичну індустрію", – зазначили в "Укрзалізниці".

Квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці", в застосунку та чат-боті.

Автор: 

Кам’янець-Подільський (10) Ужгород (94) Укрзалізниця (4762)


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це дуже добре. такого потягу дуже не вистачало.
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08.12.2022 05:05 Відповісти
потяг №81/140 Ужгород - Кам'янець-Подільський їздитиме щодня й курсуватиме через Чоп, Мукачево, Воловець, Славське, Львів, Тернопіль та Волочиськ.

https://zaxid.net/ukrzaliznitsya_zapuskaye_poyizd_uzhgorod__kamyanets_podilskiy_n1554147

https://zaxid.net/news/
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08.12.2022 05:08 Відповісти

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