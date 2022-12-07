"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає щоденний поїзд між Ужгородом та Кам’янцем-Подільським
"Укрзалізниця" з 22 грудня запускає щоденне курсування поїзду 81/140 Ужгород – Кам’янець-Подільський.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 та прибуватиме до Кам‘янця-Подільського о 08:46.
У зворотному напрямку, з Кам‘янця-Подільського, поїзд відправлятиметься о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.
"Цей поїзд вперше надасть зручне туристичне сполучення між Закарпаттям та столицею подільських фортець, і ми закликаємо не втрачати можливість хоч трохи відпочити й заразом підтримати українську туристичну індустрію", – зазначили в "Укрзалізниці".
Квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці", в застосунку та чат-боті.
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