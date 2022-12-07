НАТО може передати Україні кошти з фонду, який був призначений для Афганістану, – ЗМІ

Країни НАТО розглядають можливість використання коштів, що залишилися з фонду, який раніше використовувався для підтримки афганських сил безпеки, для надання підтримки Україні в найближчі тижні.

Про це пише Politico з посиланням на словаи п’яти західних чиновників, знайомих із цією справою.

Гроші, відомі як Трастовий фонд національної армії Афганістану, використовувалися для закупівлі обладнання та навчання військ.

За словами двох західних чиновників, Київ попросив країни НАТО розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 млрд, щоб допомогти у війні з Росією.

"Поштовх до перерозподілу афганських коштів здебільшого не викликає суперечок в Альянсі, але відбувається в той час, як окремі країни стикаються зі зростаючою напругою вдома щодо того, скільки фінансування надати Україні, особливо через те, що висока інфляція та зростання цін на енергоносії, особливо в Європі, викликають занепокоєння щодо насувається рецесія", – пише видання.

Гроші з трастового фонду Афганістану можуть стати тимчасовим заходом – принаймні в короткостроковій перспективі.

Чиновники НАТО більше місяця обговорювали можливість використання афганських коштів для України, у тому числі під час жовтневої зустрічі в Брюсселі, повідомив один із західних чиновників. Фонд було заморожено, і альянс працював над тим, щоб розробити механізм повернення грошей окремим країнам або переміщення їх кудись в інше місце, але кожна країна-донор сама вирішує, як використовувати гроші.

Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини або всіх цих коштів для України.

Водночас, зазначається, що залишків коштів з рахунку в Афганістані, ймовірно, недостатньо, щоб допомогти Києву підтримувати свою діяльність протягом зими. Але ці гроші можуть допомогти тим європейським країнам НАТО з меншими бюджетами збільшити свої пожертви Україні в той час, коли їхні економіки перебувають у важкій ситуації.

Речник НАТО Даніеле Ріджіо заявив, що процес повернення коштів з рахунку країнам-донорам уже розпочато, але не став прямо звертатися до питань щодо афганських коштів, які альянс використовує для підтримки України. Цільовий фонд національної армії Афганістану є одним із подібних заходів, спрямованих на допомогу Афганістану, які були заморожені, закриті або перепрофільовані після падіння Кабула.

Запропонована передача коштів є останньою в серії міжнародних угод, які країни уклали разом протягом останніх дев’яти місяців, щоб спробувати швидко озброїти та допомогти Києву, включно із зусиллями Європейського Союзу. Жодна з цих угод не базується на раніше виділених коштах, як перекази з афганського рахунку безпосередньо в Україну.

Принаймні одна країна вже взяла на себе зобов’язання використати частину пожертвувань афганського трастового фонду для України, тоді як для багатьох інших союзників це залишається предметом обговорення після повернення грошей до національної скарбниці.