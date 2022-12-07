Фонд держмайна отримав майже 2 мільярди збитків через російські атаки на об’єкти інфраструктури

Фонд держмайна спільно з Генштабом розробили план заходів для захисту об’єктів критичної інфраструктури від атак і мінімізації збитків, які завдаються ракетними ударами.

Про це повідомив перший заступник Голови ФДМУ Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону.

За словами Кліменкова, з початку російського вторгнення об’єкти критичної інфраструктури в управлінні ФДМУ зазнали 35 обстрілів. Серед майже 4 тис. працівників постраждалих немає.

"За попередніми підрахунками, внаслідок терористичних атак РФ об’єкти критичної інфраструктури в управлінні ФДМУ зазнали збитків на майже 2 млрд грн", – зазначив Кліменков.

Він підкреслив, що кожен факт обстрілу фіксується для подання в майбутньому до міжнародних судів для компенсацій.

Після кожної атаки спеціалісти Фонду оперативно виїжджають на об’єкти, оцінюють масштаби збитків та розробляють конкретні алгоритми відновлення потужностей.