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Новини Війна
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Фонд держмайна отримав майже 2 мільярди збитків через російські атаки на об’єкти інфраструктури

фдму

Фонд держмайна спільно з Генштабом розробили план заходів для захисту об’єктів критичної інфраструктури від атак і мінімізації збитків, які завдаються ракетними ударами.

Про це повідомив перший заступник Голови ФДМУ Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону.

За словами Кліменкова, з початку російського вторгнення об’єкти критичної інфраструктури в управлінні ФДМУ зазнали 35 обстрілів. Серед майже 4 тис. працівників постраждалих немає.

"За попередніми підрахунками, внаслідок терористичних атак РФ об’єкти критичної інфраструктури в управлінні ФДМУ зазнали збитків на майже 2 млрд грн", – зазначив Кліменков.

Він підкреслив, що кожен факт обстрілу фіксується для подання в майбутньому до міжнародних судів для компенсацій.

Після кожної атаки спеціалісти Фонду оперативно виїжджають на об’єкти, оцінюють масштаби збитків та розробляють конкретні алгоритми відновлення потужностей.

Автор: 

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