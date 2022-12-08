США внесли в "чорний список" компанії з РФ і Європи, які допомагають армії РФ

Адміністрація Байдена додала 24 компанії та інші організації до "чорного списку" експортного контролю через підтримку російської військової чи оборонно-промислової бази, ядерної діяльності Пакистану або за постачання Ірану електроніки.

Про це повідомляє Reuters.



За даними Міністерства торгівлі США, до "чорного списку" із міркувань нацбезпеки та зовнішньої політики додали компанії з Латвії, Пакистану, Росії, Сінгапуру та Швейцарі.



Серед них латвійська Fiber Optic Solutions, яка виробляє волоконно-оптичні гіроскопи та інше обладнання, та російська AO Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських IT-компаній. Компанія каже, що створює та продає широкий спектр ІТ-рішень, включаючи виробництво обладнання.



Також у списку: російські АТ "Науково-дослідний центр електронних обчислюваних машин" ТОВ "Фіберсенс" і ТОВ "Науково-виробнича компанія "Оптолін", АТ ПКК "Міландр", ТОВ "Міландр ЕК"; АТ "Міландр МТП"; ТОВ "Мілур І.С.", ТОВ "Мікроелектронний виробничий комплекс (МПК) "Міландр", АТ "Руселектроніка" та швейцарська компанія Milur SA.



Сполучені Штати активно використовують контроль над експортом для покарання компаній, які підтримують російську армію, та для стримання потоку іноземних технологій у РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому.



Обмеження передбачають, що постачальники американських товарів повинні отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки компаніям, доданим до "чорного списку".