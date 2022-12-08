До суспільно корисних робіт залучено майже 3 тисячі безробітних у семи регіонах

Майже 3 тис. безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт у семи областях в межах проєкту "Армія відновлення".

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

"Уряд пропонує українцям, що втратили роботу, але мають бажання працювати на економічному фронті, брати участь в програмі "Армія відновлення". Тобто у виконанні суспільно корисних робіт, організованих в регіонах, що дає можливість безробітному отримувати гарантовану мінімальну заробітну плату. Вже близько 3000 людей залучено до таких робіт", – зазначила вона.

Суспільно корисні роботи наразі проводяться у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській, Рівненській і Запорізькій областях.

Найбільше безробітних залучено в Сумській області – 725 осіб, Київській – 659 осіб, Полтавській – 595 осіб та Донецькій – 440 осіб.

Зазначається, що найближчим часом суспільно корисні роботи будуть організовані також на Волині та Житомирщині.

За виконання таких робіт люди отримують щонайменше 6700 грн, при цьому вони можуть отримувати й більше, оскільки регіони мають можливість дофінансовувати оплату за такі роботи зі своїх бюджетів.

Наразі держава виплатила безробітним, що залучені до виконання суспільно корисних робіт, становить 18,3 млн грн.

Види цих робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

заготівлі дров для військових та населення;

розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

Участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн.