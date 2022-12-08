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Новини
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Обмеження цін на російську нафту у $60 недостатнє, щоб вдарити по доходах Кремля, – Bloomberg

нафта

Обмеження ціни країн "Великої сімки" на експорт російської нафти недостатнє, щоб позбавити Кремль значних доходів наступного року. За словами економістів, навіть якщо це призведе до падіння видобутку сирої нафти, у Путіна все ще є багато грошей для ведення війни, принаймні зараз.

Про це пише Bloomberg.

Європейські офіційні особи анонсували обмеження з ціною $60 за барель, про яке домовилися минулого тижня після кількох місяців торгів між США та їхніми союзниками як спосіб зупинити російську воєнну машину. Насправді ініціатори доклали всіх зусиль, щоб переконатися, що рівень не був настільки низьким, щоб змусити Кремль значно скоротити виробництво, що могло призвести до зростання світових цін.

Міністр фінансів Антон Силуанов заявив у четвер, що передчасно оцінювати фіскальний вплив цінових обмежень.

Навіть без обмеження ціни – разом із обмеженнями на доставку та страхування, спрямованими на перешкоджання торгівлі Росії – Кремль очікував майже 25% падіння податкових надходжень від нафти та газу в міру падіння видобутку та деяких цін.

Але навіть зі зростанням витрат на війну, Росія змогла легко покрити дефіцит свого бюджету, використовуючи свій фонд добробуту та позичаючи кошти на місцевому ринку облігацій, де санкції залишають інвесторам мало альтернатив.

На думку економістів, падіння ціни на нафту на $10 з $70 доларів за барель у бюджеті до обмеження G7 може призвести до скорочення доходів ще на 1 трлн рублів ($16 млрд). Насправді різниця менша, оскільки ціна в бюджеті включає такі витрати, як фрахт і страхування, які не враховуються в ціновій межі.

За даними Bloomberg Economics, поточний прогноз уряду про зниження видобутку нафти майже на 9% наступного року коштуватиме приблизно від 1 трлн до 1,4 трлн рублів втраченої вигоди. Зниження цін, продиктоване санкціями та іншими обмеженнями на експорт, може скоротити прибутки Кремля ще на 500 млрд рублів.

Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про встановлення обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки".

Після цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.

Автор: 

нафта (4778) росія (14183)


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Топ коментарі
+4
У кацапів в бюджеті закладена ціна на нафту $ 52
Захід лоханувся знову.
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08.12.2022 14:19
+1
Нужно было до 40 баксов снижать цену-как предлагали страны Балтии и Польша. Тог-да бы русня не получала-бы никаких сверхдоходов от продажи нефти 40 баксов это какараз себестоимость добычи+ транспорт к порту у русни
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08.12.2022 14:28
+1
Путину по 60$ и так нормально, зачем своим экспортёрам жизнь усложнять. Цена на urals сейчас всё равно меньше этого лимита. То есть, и лимит как бы введён, и путин не в обиде, така херня, малята...
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08.12.2022 20:41
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По-моему они позвали секретаршу с калькулятором
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08.12.2022 14:00 Відповісти
У кацапів в бюджеті закладена ціна на нафту $ 52
Захід лоханувся знову.
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08.12.2022 14:19 Відповісти
Нужно было до 40 баксов снижать цену-как предлагали страны Балтии и Польша. Тог-да бы русня не получала-бы никаких сверхдоходов от продажи нефти 40 баксов это какараз себестоимость добычи+ транспорт к порту у русни
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08.12.2022 14:28 Відповісти
тысячу раз прав Президент когда требовал цену-30-40 баксов за бочку!!
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08.12.2022 21:12 Відповісти
"Обмеження цін на російську нафту у $60 недостатнє, щоб вдарити по доходах Кремля"

А це й не було ціллю. Яскравий приклад як наче і зробити щось і голосно про це заявити, а насправді нічого не зробити.
Угорщина взагалі сказала "я пас" і інші - "ну ок". Круті санкції, нічого не скажеш. Якби кремлю стало невигідно продавати нафту по $20 то обмеження зробили б $30...
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08.12.2022 14:36 Відповісти
А як же "слово пацана" путі: взагалі не відгружати нафту країнам що обмежують ціни.
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08.12.2022 15:04 Відповісти
Путину по 60$ и так нормально, зачем своим экспортёрам жизнь усложнять. Цена на urals сейчас всё равно меньше этого лимита. То есть, и лимит как бы введён, и путин не в обиде, така херня, малята...
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08.12.2022 20:41 Відповісти
Через деякий час ліміт ціни може бути знижений. Тривала затяжна рецесія може завдати шкоди психології російських інвесторів і бізнесменів. Нехай вони втратять надію на відновлення і почнуть вірити, що їх економіка падає в бездонну яму. Тоді вони намагаються вкладати свій час і гроші в інше місце, тоді крах стає самопідсилювальним.
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08.12.2022 15:15 Відповісти
І на хрена було город городить? За гроші вони не тільки Україну, маму рідну здадуть...
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08.12.2022 20:04 Відповісти
ще кілька років тому, коли по домовленості по захопленню кинків збуту, арабські країни скинули ціну до 10-12 баксів
тоді було сказано що раша працює в ноль але продає щоб залишитись в грі
і тоді ж було сказано що для параші 20 це вже добре
так що це гра на здешевіння нафти для себе, дорогеньких
а не на збитки *****
у ***** +50 за барель
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08.12.2022 20:41 Відповісти
обмеження має бути 6,66 - спеціальна ціна для мосКАЛЛьських сатаністів!
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09.12.2022 03:41 Відповісти
Нужно уменьшать постоянно закупки из РФ и вплоть до 0 покупок! Другие рынки, альтернативные источники, вариантов масса.
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09.12.2022 06:11 Відповісти

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