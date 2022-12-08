Обмеження цін на російську нафту у $60 недостатнє, щоб вдарити по доходах Кремля, – Bloomberg

Обмеження ціни країн "Великої сімки" на експорт російської нафти недостатнє, щоб позбавити Кремль значних доходів наступного року. За словами економістів, навіть якщо це призведе до падіння видобутку сирої нафти, у Путіна все ще є багато грошей для ведення війни, принаймні зараз.

Про це пише Bloomberg.

Європейські офіційні особи анонсували обмеження з ціною $60 за барель, про яке домовилися минулого тижня після кількох місяців торгів між США та їхніми союзниками як спосіб зупинити російську воєнну машину. Насправді ініціатори доклали всіх зусиль, щоб переконатися, що рівень не був настільки низьким, щоб змусити Кремль значно скоротити виробництво, що могло призвести до зростання світових цін.

Міністр фінансів Антон Силуанов заявив у четвер, що передчасно оцінювати фіскальний вплив цінових обмежень.



Навіть без обмеження ціни – разом із обмеженнями на доставку та страхування, спрямованими на перешкоджання торгівлі Росії – Кремль очікував майже 25% падіння податкових надходжень від нафти та газу в міру падіння видобутку та деяких цін.

Але навіть зі зростанням витрат на війну, Росія змогла легко покрити дефіцит свого бюджету, використовуючи свій фонд добробуту та позичаючи кошти на місцевому ринку облігацій, де санкції залишають інвесторам мало альтернатив.



На думку економістів, падіння ціни на нафту на $10 з $70 доларів за барель у бюджеті до обмеження G7 може призвести до скорочення доходів ще на 1 трлн рублів ($16 млрд). Насправді різниця менша, оскільки ціна в бюджеті включає такі витрати, як фрахт і страхування, які не враховуються в ціновій межі.



За даними Bloomberg Economics, поточний прогноз уряду про зниження видобутку нафти майже на 9% наступного року коштуватиме приблизно від 1 трлн до 1,4 трлн рублів втраченої вигоди. Зниження цін, продиктоване санкціями та іншими обмеженнями на експорт, може скоротити прибутки Кремля ще на 500 млрд рублів.

Як повідомлялося, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про встановлення обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки".

Після цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не визнаватиме запроваджену західними країнами "стелю" цін на російську нафту та готує заходи у відповідь.