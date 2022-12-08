Україна запровадила санкції проти 4500 фізичних та юридичних осіб з Росії, на черзі – ще 6 тисяч, – Мінекономіки

За 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації санкційної політики обмеження були запроваджені проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб. Водночас санкції рекомендовані ще проти понад 6 000 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Вважаю, що набрані темпи дозволять виконати завдання президента України Володимира Зеленського щодо посилення санкційного тиску на агресора. Надалі ми будемо лише активізовувати роботу за даним напрямком", – наголосила очільниця МРГ та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Так, за указаний період Рада національної безпеки та оборони ухвалила, а президент увів в дію санкції проти 3117 фізичних осіб та 1374 юридичних осіб.

Серед фізичних осіб, щодо яких вже запроваджені санкції: діти та родичі Владіміра Путіна та Сергія Лаврова, відомий як "гаманець путіна" бізнесмен Сергій Ролдугін; вище політичне та військове керівництво РФ та Білорусі, російські олігархи їх оточення (всього 256 осіб).

Також під обмеженняпотрапили духовенство та пропагандисти, представники так званих "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим, колаборанти.

Серед юридичних осіб: банки, зокрема "Альфа-Банк" (Росія), компанії, пов'язані зі "Сбєрбанком Росії", "ВТБ Банком"; підприємства видобувної галузі та переробки, металургії, зокрема "Алроса", "Татнєфть" та "Татойл", підприємства групи "Лукойл"; транспортні та логістичні компанії, аеропорти, авіакомпанії та підприємства ВПК.

Окрім того, розглянуто та рекомендовано спрямувати до розгляду РНБО пропозиції запровадження санкцій ще до понад 6 000 фізичних та юридичних осіб. Зокрема щодо: