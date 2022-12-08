Обсяги міжнародної підтримки Україні до кінця року можуть перевищити $31 мільярд, – Нацбанк

Національний банк прогнозує, що обсяги міжнародної фінансової підтримки України до кінця року перевищать $31 млрд.

Про це повідомив очільник регулятора Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

"У другому півріччі 2022 року міжнародна фінансова підтримка України суттєво розширилася. Прогнозується, що до кінця року вона перевищить $31 млрд", – зазначив він.

За його словами, необхідна для фінансування дефіциту бюджету та відновлення економіки України міжнародна фінансова допомога надходитиме й у 2023 році.

"Вже озвучені попередні домовленості про надання Європейським Союзом 18 млрд євро, а також близько $10 млрд Сполученими Штатами Америки. Крім того, нам вдалося досягти прогресу в перемовинах з МВФ щодо укладення нової Моніторингової програми із залученням Ради Фонду. Фінальне затвердження цієї програми сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році", – пояснив Пишний.

Він очікує, що після завершення моніторингової програми Україна зможе отримати доступ до програми розширеного фінансування.

Крім того, тривають перемовини з іншими партнерами щодо фінансової підтримки.