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США повернули Росії "збройного барона" Віктора Бута в обмін на баскетболістку

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США та Росія провели обмін ув’язненої за звинуваченням у перевезенні наркотиків американської баскетболістки Брітні Грайнер на всесвітньо відомого збройного торговця зброєю Віктора Бута.

Як повідомило МЗС Росії, обмін відбувся сьогодні в аеропорту Абу-Дабі, пише російський "Коммерсант".

Своєю чергою президент США Джо Байден у Twitter підтвердив звільнення Грайнер, уточнивши, що вже поговорив з нею телефоном.

"Вона у безпеці. Вона у літаку. Вона на шляху додому", – додав президент.

Віктор Бут був засуджений у США в 2012 році до 25 років в’язниці за незаконну торгівлю зброєю, зокрема для організації "Революційні збройні сили Колумбії – Армія народу" (ФАРК), яку американська влада вважає терористичною.

Бут отримав прізвисько "Торговець смертю" та "Порушник санкцій" після того, як у 2003 році Пітер Хейн з Міністерства закордонних справ Великої Британії у своїй доповіді в ООН викрив масштабні операції Бута та готовність обходити ембарго на постачання зброї.

У ході спецоперації США Бут був заарештований 6 березня 2008 року в Таїланді за звинуваченням у тероризмі Королівською поліцією Таїланду у співпраці з американською владою та Інтерполом.

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Бут Віктор (1) зброя (870) росія (14183)


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