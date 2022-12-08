Кабмін дозволив "Нафтогазу" спрямувати кредитні кошти на придбання газу в українських приватних компаній

Кабінет міністрів дозволив групі "Нафтогазу" спрямувати кошти канадського кредиту на придбання газу в українських приватних компаній.

Відповідну постанову уряд ухвалив напередодні, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Згідно з документом, ГК "Нафтогаз Трейдинг", за погодженням з Міненерго, закуповуватиме газ за зовнішньоекономічними контрактами, а також газ українського видобутку, виходячи із забезпеченості балансу природного газу", – зазначається у повідомленні.

У понадьшому "Нафтогаз Трейдинг" має реалізовувати газ залежно від необхідності покриття потреб за пропозиціями НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор ГТС України". Кошти від реалізації підлягають перерахуванню до державного бюджету.

Як повідомлялося, 22 листопада Кабмін затвердив порядок використання коштів держбюджету на закупівлю газу, а також передав НАК "Нафтогаз України" перші 12,7 млрд грн, отримані від уряду Канади на ці цілі.

На початку грудня голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що через російські атаки на об’єкти інфраструктури Україні для генерації електроенергії додатково потрібно закупити до 3 мільярдів кубометрів газу вартістю $4 мільярди.

Нагадаємо, запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України станом на початок листопада становили 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належало близько 75%.