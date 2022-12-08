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Новини
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Затриманий НАБУ одеський бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу у 129 мільйонів

кауфман,грановський

Одеський бізнесмен Борис Кауфман, арештований рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС), вийшов з-під варти після внесення за нього визначеної судом застави у розмірі 129 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (CАП), інформує Інтерфакс-Україна.

"За Кауфмана внесено заставу як альтернативу арешту згідно з рішенням суду, його звільнено з-під варти", – повідомили у САП.

Як повідомлялося, напередодні ВАКС арештував Кауфмана із альтернативою застави у розмірі 129 млн грн.

Сьогодні ВАКС обрав запобіжний захід для бізнес-партнера Кауфмана, одеського бізнесмена Алекса Боруховича (раніше його звали Олександр Грановський) у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у 124 млн грн.

Нагадаємо, 5 грудня детективи НАБУ затримали бізнесменів Кауфмана і Грановського в Одесі, наступного дня їм повідомили про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори злочинної організації, тобто Кауфман і Грановський, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

У судовому засіданні прокурор САП розповів, що слідство зафіксовано передачу коштів від Кауфмана першому заступнику міського голови Одеси Михайлу Кучуку, віце-меру Олегу Бриндаку та ще одній заступниці мера Світлані Бедрезі, яка також очолює фінансовий департамент Одеської міської ради.

Автор: 

НАБУ (1529) Одеса (925) СІЗО (31) Кауфман Борис (53) Грановський (150)


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Топ коментарі
+24
Це якийсь прикол? На таких свиней має бути запобіжний захід "без внесення застави" ВЗАГАЛІ.
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08.12.2022 16:29
+16
Не здивуюсь якщо цій ублюдіні іньші ублюдіни дадуть втекти,бо дуже схоже що саме для цього і випустили...
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08.12.2022 16:38
+13
Не будьте наівним.Ця гидота дуже ТІСНО співпрацювала з фракцією "СН" яка приймала постанови та закони на його користь.Залишилось дочекатись коли його відпустять за кордон.По цьому питанню можно навіть парі заключати.Не програєшь.
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08.12.2022 17:08
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Це якийсь прикол? На таких свиней має бути запобіжний захід "без внесення застави" ВЗАГАЛІ.
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08.12.2022 16:29 Відповісти
Не будьте наівним.Ця гидота дуже ТІСНО співпрацювала з фракцією "СН" яка приймала постанови та закони на його користь.Залишилось дочекатись коли його відпустять за кордон.По цьому питанню можно навіть парі заключати.Не програєшь.
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08.12.2022 17:08 Відповісти
Скільки ж воно накрало ?
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08.12.2022 16:36 Відповісти
Не здивуюсь якщо цій ублюдіні іньші ублюдіни дадуть втекти,бо дуже схоже що саме для цього і випустили...
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08.12.2022 16:38 Відповісти
Труханов позичив.
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08.12.2022 16:38 Відповісти
Наш суд ,самый гуманный суд в мире...
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08.12.2022 16:39 Відповісти
Як с'*******. А він 100% с'*******. І ніякий браслет не допоможе. То впіймати. Та нову заставу встановити. В 129 тільки не мільйонів , а мільярдів.
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08.12.2022 16:40 Відповісти
Браслет поможе....ще здоїти с чмиря
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08.12.2022 16:52 Відповісти
))) ловіть тепер його в ізраілі.
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08.12.2022 16:41 Відповісти
Іде перерозподіл тіньвого бізнесу, можете не хвилюваться, за нього в Київі занесли стільки, скільки треба. Тепер дадуть виїхати, а на "бізнес" поставлять нову "кришу".
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08.12.2022 16:47 Відповісти
Потому что он https://biz.censor.net/news/3385776/zatrymanyyi_nabu_odeskyyi_biznesmen_kaufman_vyyishov_iz_sizo_pid_zastavu_u_129_milyioniv.
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08.12.2022 16:53 Відповісти
А ви як думали? ) Взагалі не це страшне,а те, що воно так і після війни буде.
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08.12.2022 16:55 Відповісти
Нічого їму не зроблять через якийсь час наше кривосуддя визнае його потерпілим
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08.12.2022 17:16 Відповісти
продаю білети до телявіву
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08.12.2022 17:24 Відповісти
"Но пригласил я пару видных адвокатов,
За деньги могут даже черта оправдать,
- Я вышел честным и на в чем не виноватым,
Клянусь вам в этом - век свободы не видать!"

(С) Віллі Токарєв
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08.12.2022 17:57 Відповісти
Він своє ще візьме, бабки потрачені ще "відібє". Таких садити в СІЗО без можливості внесення застави
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08.12.2022 18:10 Відповісти
bud laska, vidminit zastavy, bo bud yaka velyka ryba platyt zastavy i garantovano nepokarana
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08.12.2022 19:27 Відповісти
Тут ніхто такого не вирішує. Це потрібно адресувати фірточці у відень, каломоському у буковель і ахмєтці у лондон.
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13.12.2022 18:54 Відповісти
Лише там «центр прінятія рішеній» в Україні
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13.12.2022 18:56 Відповісти
інтересно скільки зеля положив собі в карман
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08.12.2022 19:43 Відповісти
Це де ж бідолашний такі гроші величезні взяв? У українців позичив?
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09.12.2022 08:52 Відповісти
Цигарковий монополіст. Усі фабрики, що не його, прикрили. Кауфман спонсорує СН через Арахамію.
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09.12.2022 11:10 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXEZ_6iKRBkdqaypKvBABi_uiLsgd--Yq_GaDreDuavhL2Zu0tTC_HPOkAoFdzZCbACeWvJQv7E3Gnq9zhQt6HWsAPTiANTR78a1h8Xf4VUqykT_YdIQq3MB-BDemwqierFjsJIvPwbJdE4hMBhJzWhrPsSb2lonednraXNDKjDcg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0XtsckhLkLsjLjRzPi8445Tkvq17QA6m52in2G7NXbRpZCr5zwe9jxBH6Mrqu3hvol?__cft__[0]=AZXEZ_6iKRBkdqaypKvBABi_uiLsgd--Yq_GaDreDuavhL2Zu0tTC_HPOkAoFdzZCbACeWvJQv7E3Gnq9zhQt6HWsAPTiANTR78a1h8Xf4VUqykT_YdIQq3MB-BDemwqierFjsJIvPwbJdE4hMBhJzWhrPsSb2lonednraXNDKjDcg&__tn__=%2CO%2CP-R 14 хв ·

З інтернетрів:

Отже, останні успіхи НАБУ і ВАКС:

• колишній голова НацБанку України, Кирило Шевченко - у розшуку, арешт без права застави -> обідає у ресторанах Відня, там же живе, ні від кого не ховаючись;

• колишній нардеп і «рєшала» часів президента Порошенка Олександр Грановський (київський) - у розшуку, арешт без права застави -> живе в Ізраїлі, обідає у ресторанах Відня разом із згаданим вище Кирилом Шевченком;

• бізнесмен і «смотрящий за Одесою і областю від ОП» Борис Кауфман заплатив заставу 129 млн грн + 20 млн грн за свого «чорного бухгалтера» Єфремова -> прїхав додому продовжувати свою діяльність;

• бізнесмен і корупційний компаньон Кауфмана Олександр Грановський (одеський) -> також выходить під засиаву 124 млн грн;

• їхні подільники - заступники мера Одеси Михайло Кучук, Олег Бриндак и Світлана Бедрега, яким «сиотрящіє» виплачували мільйонні гонорари за корупційне сприяння у пограбунку міського і обласного бюджетів, що задокументовано НАБУ, взагалі не отримали підозр і продовжують працювати на посадах; при цьому заступник мера Одеси Олег Бриндак вже знаходиться під заставою по інших кримінальних провадженнях!

• а до мэра Одеси Геннадія Труханова, який є фігурантом кількох проваджень НАБУ і справ, що розглядаються у ВАКС, взагалі немає питань.

І це все відбувається під час великої визвольної війни!

Браво, НАБУ!
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09.12.2022 11:42 Відповісти
зате мера Чернігова,за його непокірність і самостійність швидко наказали. Яворівський районний суд Львова визнав https://lb.ua/tag/777_chernigiv.html мера Чернігова https://lb.ua/tag/13050_vladislav_atroshenko_.html Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів і на рік позбавив його права обіймати посаду міського голови.
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09.12.2022 12:57 Відповісти
a mozhna Kyivu vidpravyty polizeyskogo shob zabrav tyh voriv v Ukr tyurmu? Chomu ne zyizdyty za urodamy?
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11.12.2022 08:50 Відповісти
Мій коментар про "випадкову" зустріч Зеленського і Кауфмана у якійсь одеській забігайлівці,
де вони лише кількома словами перекинулись про погоду та шкоду паління, видалено.
Панове, хто знає, чи ж була така зустріч? Навіть, якщо вони сиділи мовчки. Я бачив фото.
Нагадайте, будь ласка. Дякую.
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10.12.2022 01:06 Відповісти
🚫⛔✋ zastavy!!!
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11.12.2022 08:45 Відповісти
yak my bachymo, zastava - duzhe legkyi sposib buty vorom i platyty abonement za pravo na vorovstvo. 🤔
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11.12.2022 08:55 Відповісти

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