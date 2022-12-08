Затриманий НАБУ одеський бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу у 129 мільйонів

Одеський бізнесмен Борис Кауфман, арештований рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС), вийшов з-під варти після внесення за нього визначеної судом застави у розмірі 129 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (CАП), інформує Інтерфакс-Україна.

"За Кауфмана внесено заставу як альтернативу арешту згідно з рішенням суду, його звільнено з-під варти", – повідомили у САП.

Як повідомлялося, напередодні ВАКС арештував Кауфмана із альтернативою застави у розмірі 129 млн грн.

Сьогодні ВАКС обрав запобіжний захід для бізнес-партнера Кауфмана, одеського бізнесмена Алекса Боруховича (раніше його звали Олександр Грановський) у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у 124 млн грн.

Нагадаємо, 5 грудня детективи НАБУ затримали бізнесменів Кауфмана і Грановського в Одесі, наступного дня їм повідомили про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори злочинної організації, тобто Кауфман і Грановський, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

У судовому засіданні прокурор САП розповів, що слідство зафіксовано передачу коштів від Кауфмана першому заступнику міського голови Одеси Михайлу Кучуку, віце-меру Олегу Бриндаку та ще одній заступниці мера Світлані Бедрезі, яка також очолює фінансовий департамент Одеської міської ради.